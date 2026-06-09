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Xã hội

Tăng cường kết nối thanh niên hai nước Việt Nam - Campuchia

Minh Châu - Minh Hạnh

TPO - Chiều 9/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhân dịp Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Campuchia thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) năm 2026.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: Minh Châu

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Campuchia Hun Manet bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp toàn diện của quan hệ hai nước Campuchia - Việt Nam, mang lại lợi ích cho nhân dân mỗi nước, nhất là về kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Campuchia - Lào, kết nối cơ sở hạ tầng, du lịch, thương mại, nông nghiệp, công nghiệp và các lĩnh vực hợp tác khác.

Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh Campuchia coi trọng, phát triển và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Campuchia - Việt Nam; khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam thực hiện hiệu quả các cam kết, thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia (CPP).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn ủng hộ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Campuchia; nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Campuchia và ba Đảng, ba nước Việt Nam, Campuchia, Lào là tài sản quý giá của ba nước; đề nghị phát huy hiệu quả của các cơ chế hợp tác, trong đó có cơ chế cuộc gặp giữa ba Thủ tướng, ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ba Bộ trưởng Công an, ba Bộ trưởng Ngoại giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Hun Manet và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; hai nước đã đề ra các phương hướng và biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về kết nối toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng về những phát triển sâu rộng của quan hệ hợp tác hai nước, nhất là quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và CPP, với sự tin cậy chính trị là nền tảng, hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục là trụ cột vững chắc, kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng mạnh mẽ, hợp tác thanh niên ngày càng phong phú, người gốc Việt ngày càng ổn định cuộc sống và đóng góp vào sở tại.

Hai bên nhấn mạnh vai trò của Đảng trong định hướng chiến lược cho tổng thể quan hệ song phương, chỉ đạo sát sao Chính phủ, các bộ, ngành cụ thể hoá các kết quả đạt được; nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của quan hệ hai Đảng, hai nước và giữa ba Đảng, ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào trong tình hình mới; chia sẻ tầm nhìn về vai trò của khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế và ưu tiên nâng cao chất lượng hợp tác giữa hai nước và ba nước.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: Minh Châu

Hai bên nhất trí tổ chức các hoạt động trang trọng kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967 - 24/6/2027); tiếp tục đẩy mạnh ngoại giao nhân dân, tăng cường giáo dục, tuyên truyền về ý nghĩa và giá trị lịch sử của quan hệ hai nước, để thế hệ trẻ hai nước phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, củng cố và vun đắp cho quan hệ hai nước phát triển trường tồn.

Hai bên nhấn mạnh việc tăng cường kết nối thanh niên hai nước Việt Nam - Campuchia, ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào, phát huy hiệu quả Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo trẻ ba đảng Việt Nam - Campuchia - Lào.

Về tình hình quốc tế và khu vực, hai bên đã trao đổi, chia sẻ quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm; nhất trí hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong ASEAN, Tiểu vùng Mê Công.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh vai trò của ASEAN và tầm quan trọng của môi trường hòa bình, ổn định với tất cả các nước trong khu vực và thế giới; khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp chặt chẽ, tích cực vào các nỗ lực chung của ASEAN, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển, củng cố đoàn kết nội khối và vai trò trung tâm của ASEAN.

Minh Châu - Minh Hạnh
#Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm #Thủ tướng Campuchia Hun Manet #ASEAN

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