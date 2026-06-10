Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung quy định mới liên quan đến nghỉ lễ, tết hằng năm

TPO - Bộ Nội vụ đề xuất phân quyền nhiệm vụ thông báo cụ thể ngày nghỉ lễ, tết hằng năm do Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện; quy định ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam" và là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương.

Tại Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động chữ thập đỏ đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến nhân dân, Bộ Nội vụ đã đề xuất bổ sung ngày nghỉ lễ (24/11); phân quyền nhiệm vụ thông báo cụ thể ngày nghỉ lễ, tết hằng năm do Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện.

Theo dự thảo tờ trình, Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương. Do đó, Bộ Nội vụ đã đề xuất bổ sung các quy định liên quan đến nghỉ lễ, tết hằng năm.

Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung các quy định liên quan đến nghỉ lễ, tết hằng năm.

Về Bộ luật Lao động, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh thống nhất, đồng bộ nội dung về phân quyền, phân cấp với Luật Tổ chức Chính phủ.

Trên cơ sở đó sẽ sửa đổi, bổ sung việc phân thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng tiền lương quốc gia từ Chính phủ cho Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời phân quyền nhiệm vụ thông báo cụ thể ngày nghỉ lễ, tết hằng năm do Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện (để áp dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội).

Về điều chỉnh thống nhất, đồng bộ nội dung về phân định thẩm quyền với Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định: Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện việc đăng ký nội quy lao động trong trường hợp được ủy quyền bởi người đứng đầu cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh.

Nội dung này được sửa đổi nhằm thống nhất, đồng bộ với Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định về ủy quyền.

Đồng thời, cơ quan này cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định: Tổ chức đại diện người lao động tổ chức và lãnh đạo đình công phải gửi văn bản về việc quyết định đình công cho người sử dụng lao động, UBND cấp xã và cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh.

Vẫn theo kế hoạch sửa đổi, người sử dụng lao động phải niêm yết công khai quyết định đóng cửa tạm thời nơi làm việc tại nơi làm việc và thông báo cho UBND cấp xã có nơi làm việc dự kiến đóng cửa.