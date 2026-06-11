Lập Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật

TPO - Bộ Chính trị quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương thành Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành Quyết định số 192-QĐ/TW về thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương thành Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: PV.



Theo quyết định, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Các Phó trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Thủ tướng Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (thường trực).

Ban Chỉ đạo cũng có nhiều Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư là ủy viên, như: Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng…

Quyết định cũng nêu rõ, Đảng ủy Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo.