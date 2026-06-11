Tạm dừng hoạt động khu du lịch Thác Trăng sau tai nạn khiến du khách tử vong

TPO - Sau sự việc một nam du khách gặp nạn và tử vong khi tắm thác, UBND xã Toàn Thắng (tỉnh Phú Thọ) đã yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động khai thác du lịch tại Thác Trăng để tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện mức độ an toàn.

Thác Trăng thu hút đông du khách đến tắm vào dịp hè.

Ngày 11/6, ông Nguyễn Vũ Hùng, Chủ tịch UBND xã Toàn Thắng cho biết, ngay sau vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Thác Trăng khiến một người đàn ông tử vong, chính quyền địa phương yêu cầu đơn vị quản lý tạm dừng hoạt động khai thác du lịch.

Biện pháp này nhằm tạm thời không cho du khách vào khu vực tắm thác để bảo đảm an toàn và phục vụ cho công tác rà soát.

"Việc dừng hoạt động du lịch ở Thác Trăng để đánh giá toàn diện mức độ an toàn cho khách du lịch khi đến tham quan, tắm thác tại đây", ông Hùng nhấn mạnh.

Hiện tại, UBND xã Toàn Thắng đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát toàn bộ các điểm có nguy cơ mất an toàn tại Thác Trăng. Đồng thời, chính quyền yêu cầu đơn vị quản lý phải tăng cường hệ thống biển cảnh báo, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách khi khu du lịch hoạt động trở lại.

Thác Trăng là một điểm du lịch sinh thái nổi tiếng nằm trên địa bàn xã Toàn Thắng (thuộc địa bàn huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cũ). Địa điểm này thu hút đông đảo du khách vào mỗi dịp hè nhờ cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, dòng nước trong xanh và khí hậu mát mẻ.

Như Báo Tiền Phong đưa tin, ngày 30/5, tại đây đã xảy ra một vụ tai nạn đuối nước thương tâm. Nạn nhân là anh B.V.T. (44 tuổi), trú tại xóm Tử Nê, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ.

Vụ tai nạn thương tâm tại Thác Trăng khiến một người đàn ông tử vong.

Theo lời kể của người dân cùng tắm tại thác, anh T. đã thực hiện ba lần nhảy xuống nước. Hai lần đầu tiên diễn ra bình thường và không xảy ra sự cố nào. Nhưng đến lần nhảy thứ ba, mọi người xung quanh không thấy anh nổi lên mặt nước.

Ngay lập tức, những người có mặt đã tổ chức tìm kiếm, đưa nạn nhân lên bờ và chuyển đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã không qua khỏi.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự việc đau lòng tại địa điểm này. Trước đó, vào ngày 16/5/2025, tại Thác Trăng cũng xảy ra một vụ đuối nước khác khiến hai du khách tử vong.

Thi thể của hai nạn nhân trong vụ việc năm 2025 được phát hiện tại tầng thác phía trên – nơi vốn đã được chính quyền cắm biển cảnh báo nguy hiểm.