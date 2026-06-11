Tổng thống Trump: Quân đội Mỹ đang thực hiện 'nhiệm vụ bí mật' ở eo biển Hormuz

TPO - Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã bí mật chỉ đạo quân đội Mỹ triển khai chiến dịch bảo vệ tàu thương mại và tàu chở dầu qua eo biển Hormuz hồi tháng trước.

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư (10/6) tuyên bố, ông đã chỉ đạo quân đội Mỹ thực hiện một "nhiệm vụ bí mật" tại eo biển Hormuz nhằm hỗ trợ các tàu chở dầu và tàu thương mại đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết chiến dịch được triển khai từ tháng trước và đã giúp hơn 100 triệu thùng dầu được vận chuyển an toàn qua eo biển Hormuz để đến thị trường quốc tế.

"Tháng trước, tôi đã chỉ đạo quân đội Mỹ thực hiện một nhiệm vụ bí mật để hỗ trợ các tàu chở dầu và các tàu thương mại khác đi qua eo biển Hormuz. Hôm nay, tôi vui mừng thông báo rằng nỗ lực này đã giúp hơn 100 triệu thùng dầu được vận chuyển qua eo biển và ra thị trường mở", ông Trump viết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ cho biết hơn 200 tàu thương mại đã đi qua eo biển Hormuz an toàn trong thời gian diễn ra chiến dịch. Ông cho rằng điều này chứng minh Washington mới là bên kiểm soát tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới, thay vì Iran.

"Hơn 200 tàu thương mại đã an toàn đi qua eo biển. Thành công này là nhờ Mỹ kiểm soát eo biển Hormuz, chứ không phải Iran", ông Trump khẳng định.

Trước đó cùng ngày, phát biểu tại Phòng Bầu dục, ông Trump cho rằng chính chiến dịch này là một trong những nguyên nhân giúp giá dầu thế giới không tăng đột biến bất chấp những biến động nguồn cung tại Trung Đông.

"Chúng tôi đang khai thác hàng triệu thùng dầu mỗi đêm - điều mà tôi chỉ mới công bố lần đầu tiên hôm nay. Hàng triệu thùng dầu đã được khai thác, và đó là lý do tại sao giá dầu chỉ còn 85, 90 USD/thùng, thay vì 250 USD", ông nói thêm.

Dự án Tự do của Mỹ chưa từng bị gián đoạn

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth hôm thứ Tư cũng cho biết Dự án Tự do, chiến dịch của quân đội Mỹ ở Trung Đông nhằm hỗ trợ các tàu chở dầu thương mại đi qua eo biển Hormuz mà Lầu Năm Góc trước đó tuyên bố đã kết thúc, thực chất đã "hoạt động bí mật" và chưa dừng lại.

"Dự án Tự do, ý tưởng cho phép tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, chưa bao giờ bị dừng lại, nó chỉ đang hoạt động ngầm...Vì vậy, có một số điều công chúng biết và một số điều công chúng không biết, nhưng cuối cùng, chúng tôi đã bảo vệ hoạt động vận chuyển thương mại đi qua eo biển Hormuz như tổng thống đã tuyên bố, với hơn 100 triệu thùng dầu đã được vận chuyển qua và thậm chí nhiều hơn nữa", ông Trump nói.

Dự án Tự do được Tổng thống Donald Trump Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và các quan chức cấp cao khác trong chính quyền công bố công khai vào đầu tháng 5, nhưng chỉ sau hai ngày, ông Trump đột ngột tuyên bố tạm dừng chiến dịch này.

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