Điều trị đa mô thức giúp bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn cuối hồi phục kì diệu

TPO - Từng rơi vào cảnh không thể tự đứng dậy, mọi sinh hoạt phải phụ thuộc vào người thân vì ung thư phổi giai đoạn IV di căn xương, nam bệnh nhân 39 tuổi đã có thể đi lại bình thường, thậm chí đạp xe đưa con đi học sau khi được điều trị đích kết hợp phẫu thuật thay khớp háng tại Bệnh viện K.

Bệnh nhân N.T.H. (39 tuổi, Bắc Ninh) nhập viện trong tình trạng đau nhiều vùng chân trái, vận động hạn chế nghiêm trọng và gần như mất khả năng đi lại do tổn thương xương tiến triển từ ung thư phổi.

Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh cho thấy người bệnh có khối u ở thùy dưới phổi trái kích thước khoảng 33x44 mm, kèm tổn thương tiêu xương đùi trái. Đây là trường hợp ung thư phổi giai đoạn IV đã di căn xương, nguy cơ gãy xương bệnh lý rất cao.

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư phổi.

Theo bác sĩ, TS. Đào Văn Tú, Trưởng khoa Điều trị yêu cầu Quán Sứ, Bệnh viện K, người bệnh còn trẻ, đang trong độ tuổi lao động và là trụ cột của gia đình. Bên cạnh gánh nặng bệnh tật, bệnh nhân phải đối mặt với áp lực tâm lí lớn khi mất khả năng đi lại.

Ngay sau khi đánh giá toàn diện tình trạng lâm sàng và cận lâm sàng, các bác sĩ đã xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa, phối hợp nhiều chuyên khoa nhằm kiểm soát bệnh và tìm cơ hội phục hồi chức năng vận động cho người bệnh.

Người bệnh được chỉ định điều trị đích bằng thuốc osimertinib. Sau một thời gian điều trị, khối u đáp ứng tích cực, kích thước và mức độ tổn thương giảm khoảng 70%.

Sự cải thiện này mở ra cơ hội thực hiện phẫu thuật chỉnh hình nhằm giúp bệnh nhân lấy lại khả năng vận động.

TS. Đào Văn Tú cho biết, sau khi hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ quyết định tiến hành thay khớp háng trái dạng Modul cho bệnh nhân. Mục tiêu không chỉ kéo dài thời gian sống mà còn cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống.

Ca mổ khó

Theo BSCKII Hoàng Tuấn Anh, Trưởng khoa Ngoại cơ xương khớp, tổn thương di căn nằm ở 1/3 trên xương đùi trái, khối u đã xâm lấn cả phần mềm vùng đùi nên việc kiểm soát chảy máu trong quá trình phẫu thuật là thách thức lớn.

Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, ê-kíp phẫu thuật do BSCKII Hoàng Tuấn Anh và ThS.BSNT Hoàng Lê Minh, Phó khoa Ngoại cơ xương khớp, cùng các cộng sự thực hiện đã quyết định cắt bỏ hoàn toàn phần xương bị tổn thương và thay khớp háng cho người bệnh.

Các bác sĩ đồng thời tư vấn chi tiết cho bệnh nhân và gia đình, xây dựng kế hoạch phẫu thuật tỉ mỉ nhằm hạn chế tối đa các nguy cơ có thể xảy ra. Ca mổ diễn ra thuận lợi và đạt kết quả như mong đợi.

Sau phẫu thuật, người bệnh được chăm sóc hậu phẫu tích cực và tập phục hồi chức năng sớm. Khả năng vận động cải thiện rõ rệt qua từng giai đoạn.

Ba tháng sau ca mổ, bệnh nhân đã có thể đi lại bằng chính đôi chân của mình và hiện nay thậm chí có thể đạp xe, đưa con đi học và sinh hoạt gần như bình thường.

Bệnh nhân H. cho biết: “Việc không đi lại được gây ra nhiều khó khăn trong cuộc sống và tâm lí tôi cùng gia đình bị ảnh hưởng nặng nề. Nên khi ra đến Bệnh viện K được các y bác sĩ điều trị và giờ tôi có thể đạp xe đưa con đi chơi khắp làng xóm, tôi và gia đình rất vui mừng và chân thành cảm ơn y bác sĩ cũng như Bệnh viện”.

ThS.BSNT Hoàng Lê Minh, Phó khoa Ngoại cơ xương khớp chia sẻ: “Kiểm tra đánh giá sau mổ kết quả của bệnh nhân tiến triển tốt về cả ung thư phổi và chức năng vận động của chân đã dần ổn định. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, điều trị theo lịch hẹn của bác sĩ. Ca mổ thành công và sự bình phục nhanh chóng của bệnh nhân H. là một niềm vui lớn, một món quà vô giá đối với các y bác sĩ, đó cũng là tin vui với người bệnh và gia đình khi đã dành sự quyết tâm và tin tưởng đối với Bệnh viện K”

Các chuyên gia Bệnh viện K nhận định, sự phát triển của các phương pháp điều trị hiện đại cùng chiến lược điều trị đa mô thức, cá thể hóa đã giúp nâng cao đáng kể hiệu quả điều trị ung thư. Ngay cả ở những trường hợp bệnh đã ở giai đoạn muộn, việc phối hợp điều trị hợp lis vẫn có thể mang lại cơ hội kiểm soát bệnh và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh, mở thêm hi vọng cho nhiều gia đình.

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