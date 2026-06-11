Nữ MC đang bị ghét nhất

TPO - Tạ Na một lần nữa trở thành trung tâm gây tranh cãi của khán giả. Thậm chí có người bình luận: "Tạ Na là ca sĩ nghiệp dư".

Trang 163 đưa tin MC quốc dân của Trung Quốc Tạ Na trở thành tâm điểm chỉ trích, danh tiếng đảo chiều chỉ một thông báo.

Mới đây, Tạ Na cho biết cô sẽ tổ chức tour concert với trạm đầu tiên là tại Bắc Kinh vào ngày 11/7. Tuy nhiên, khán giả phản đối mạnh mẽ, thậm chí chê bai cô bằng những từ ngữ như "kẻ lừa đảo", "kẻ tham lam", "dối trá".

Theo 163, câu chuyện bắt đầu vào tháng 4, Tạ Na tổ chức một buổi biểu diễn âm nhạc tại Thành Đô. Tạ Na đã hoạt động trong giới giải trí hơn 20 năm, cô từng đạt Kỷ lục Guinness là "Nghệ sĩ có lượt theo dõi trên Weibo" nhiều nhất thế giới.

Trong sự nghiệp, Tạ Na chủ yếu được biết đến với vai trò MC, nghệ sĩ giải trí, ca hát chỉ là sở thích nghiệp dư. Ngoại trừ album ra mắt cách đây hơn 10 năm, khán giả không biết tới một tác phẩm âm nhạc nào của Tạ Na. Cô không có bài hát nổi danh gắn liền với tên tuổi của mình.

Tuy nhiên, Tạ Na lấy lý do tổ chức concert để bù đắp tiếc nuối bấy lâu về ca hát và thực hiện ước mơ thời thơ ấu, không phải để kiếm tiền. Việc tập trung vào cảm xúc và những khát vọng ban đầu nhận được sự đồng tình của khán giả, vì vậy buổi biểu diễn âm nhạc tại Thành Đô diễn ra thành công.

Tạ Na tổ chức concert với lý do "chạm tới ước mơ ca hát ngày xưa". Tuy nhiên, năng lực ca hát của cô bình thường, không có bài hát ghi dấu ấn riêng.

Trong concert của Tạ Na tại Thành Đô, có rất nhiều bạn bè thân thiết tới ủng hộ, bao gồm chồng cô là ca sĩ chuyên nghiệp Trương Kiệt, MC Lý Duy Gia của Happy Camp ghi hình cùng Tạ Na 20 năm, đồng nghiệp hợp tác nhiều năm như Lý Tiểu Nhiễm, Dương Địch, MC Tề Tư Quân... Thần tượng của Tạ Na là nam diễn viên Lâm Chí Dĩnh còn tới song ca cùng. Dù Tạ Na hát kém, nhảy bình thường nhưng với lý do tổ chức concert ở trên, khán giả không quá khắt khe với nữ MC.

Tuy nhiên, việc Tạ Na kéo dài các buổi biểu diễn âm nhạc, bán vé đắt ngang các ca sĩ chuyên nghiệp hàng đầu tại Trung Quốc nhận về nhiều phản ứng trái chiều từ công chúng.

Đầu tiên, Tạ Na đang là MC của show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2026, ngay tại chương trình này, cô đã sử dụng thời lượng để công bố kế hoạch âm nhạc của riêng mình, bị chỉ trích là lợi dụng cơ hội để quảng bá các hoạt động thương mại cá nhân. Hành động thiếu chuyên nghiệp, kém duyên này dẫn tới sự bất mãn của khán giả và cuộc tranh cãi bắt đầu lan rộng khắp internet.

Công chúng đặt câu hỏi năng lực chuyên môn của Tạ Na có tương xứng với giá vé và quy mô chuyến lưu diễn của cô hay không? Tạ Na không phải ca sĩ chuyên nghiệp, không có tác phẩm ghi dấu ấn, không có tài năng biểu diễn, thậm chí không thể nhớ lời bài hát. Mức độ biểu diễn chuyên nghiệp thấp nhưng lại bán vé ngang ngửa các ca sĩ hạng A.

Trên MXH, khán giả chỉ trích Tạ Na tham lam, tìm cách lấy tiền bạc từ tình cảm của công chúng.

Nữ MC cũng bị chỉ trích vì lừa dối khán giả khi cô từng tuyên bố chỉ tổ chức concert đầu tiên để thỏa mãn ước mơ thời nhỏ. Từ một buổi biểu diễn mang tính kỷ niệm tới một tour diễn thương mại có tính chất rất khác biệt. Nhiều người bình luận vì tổ chức concert kiếm tiền quá nhanh, quá dễ dàng nên nghệ sĩ bất chấp việc bị chê về chuyên môn vẫn biểu diễn âm nhạc.

Theo Sina, nhiều khán giả tức giận cho biết chỉ cần Tạ Na công bố tổ chức concert ở đâu, họ sẽ khiếu nại trực tuyến và gửi báo cáo thông qua các kênh chính thức như dịch vụ đường dây nóng của chính phủ Trung Quốc với lý do Tạ Na là ca sĩ không chuyên nhưng nâng giá vé quá cao, lợi dụng người hâm mộ.

Buổi biểu diễn đầu tiên của Tạ Na rất thành công, vì vậy cô mạnh dạn tổ chức tour concert nhưng bị khán giả phản đối.

Tạ Na sau thời gian dài hoạt động tích cực để cải thiện danh tiếng giờ đây lại trở thành nỗi ác cảm của công chúng.

Theo 163, Tạ Na là một trường hợp điển hình cho câu "càng nhiều fan thì càng nhiều antifan". Dù Tạ Na có độ nổi tiếng với khán giả đại chúng nhờ nhiều năm hoạt động giải trí, vẫn có không ít khán giả không ưa cô. Họ cho rằng lối dẫn chương trình của Tạ Na ồn ào, thiếu chuyên nghiệp.

Đồng thời, những scandal đời tư như keo kiệt với bạn bè, quỵt tiền người môi giới nhà, nhiều lần lợi dụng danh tiếng để "bào tiền" fan... khiến Tạ Na 5 lần bị xếp vào nhóm nữ nghệ sĩ bị ghét nhất Trung Quốc theo bình chọn trên trang Douban.

Trước đó, Vương Hạc Đệ, Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc... khả năng ca hát nhảy múa đều không cao, nhưng lại thường xuyên tổ chức concert để kiếm tiền từ fan gây ra nhiều tranh cãi. Ngày 10/6, nam diễn viên Đinh Vũ Hề cũng thông báo sẽ tổ chức concert tại Thành Đô, Trung Quốc vào ngày 18-19/7.

Theo 163, nhìn từ concert riêng của Tạ Na, Triệu Lộ Tư, đây không chỉ là vấn đề nghệ sĩ lấn sân sang lĩnh vực khác mà còn phản ánh sự ác cảm của công chúng với việc thương mại hóa quá mức ngành công nghiệp giải trí. Các nghệ sĩ giờ kiếm tiền dễ dàng, tràn lan bằng cách chuyển hướng sang tổ chức concert dù năng lực có hạn.