Ma túy len lỏi qua tiệc tùng, hào quang giới giải trí

TPO - Phim "Lửa trắng" mang đến câu chuyện về cuộc chiến căng thẳng chống tội phạm ma túy trong đời sống hiện đại, được Trung tâm Phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất với sự hợp tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an (C04).

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thẩm định kịch bản

Thuộc dòng phim chính luận giàu tính thời sự, Lửa trắng mang đến câu chuyện về cuộc chiến căng thẳng chống tội phạm ma túy trong đời sống hiện đại.

Bộ phim mở ra thế giới ngầm tinh vi, nơi những loại ma túy mới len lỏi vào giới trẻ qua những buổi tiệc tùng, livestream, hào quang giải trí và khát vọng nổi tiếng.

Đại tá Nguyễn Đức Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - cho biết bộ phim đã phần nào phác họa được thực tế cuộc chiến đầy hiểm nguy mà lực lượng phòng, chống ma túy đang trực tiếp đối mặt.

Phim được thực hiện với sự hợp tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Bộ Công an (C04). Các chuyên gia của Cục cố vấn sâu sắc về chuyên môn, nghiệp vụ và thẩm định kịch bản.

Tại buổi ra mắt phim chiều 10/6, Đại tá Nguyễn Đức Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - cho biết chống tội phạm ma túy hiện là một trong những mặt trận đấu tranh nóng bỏng và phức tạp nhất.

Đây là loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm bởi không chỉ gây ra nhiều hệ lụy xã hội mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe con người.

Bên cạnh nhiệm vụ đấu tranh, trấn áp của lực lượng chức năng, công tác phòng ngừa xã hội giữ vai trò đặc biệt quan trọng và cần sự chung tay của mọi người dân. Trong đó, tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, đặc biệt đối với thanh thiếu niên, giúp họ tránh xa ma túy được xác định là một trong những giải pháp hiệu quả nhất.

Ông đánh giá việc sản xuất bộ phim về đề tài phòng, chống ma túy có ý nghĩa thiết thực trong công tác truyền thông, góp phần lan tỏa thông điệp phòng ngừa đến cộng đồng.

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương - nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - cũng cho rằng bộ phim cần phản ánh chân thực cuộc chiến đấu với tội phạm ma túy đang diễn ra hiện nay.

Với nhịp phim kịch tính, nhiều nhân vật đa diện và những màn đấu trí nghẹt thở, Lửa trắng hứa hẹn tạo nên dấu ấn riêng cho dòng phim điều tra, phá án.

Tác phẩm phải làm nổi bật được những phương thức, thủ đoạn hoạt động cũng như tính chất nguy hiểm của loại tội phạm này, đồng thời khắc họa chân thực những khó khăn, gian khổ của lực lượng công an trong cuộc chiến phòng, chống ma túy.

Có những chuyên án, một trận có ba chiến sĩ hy sinh, 11 người bị thương nhưng kịch bản không xoáy vào sự bi thương đó. Nhiều tình tiết cũng được thể hiện ở mức độ vừa phải để tránh gây hoang mang xã hội, phù hợp với tính chất tác phẩm nghệ thuật.

Cuộc chiến sinh tử

Trong phim, diễn viên Việt Hoa đóng vai Mai - nhân vật lém lỉnh, gan lì nhưng ẩn giấu nhiều uẩn khúc về thân phận. Diễn viên Bảo Anh đảm nhận vai Tân - đội trưởng PC04 tỉnh Sơn Hải - một cảnh sát tận tụy, kỷ luật.

Diễn viên Thu Quỳnh đảm nhận vai Lan, trailer cho thấy đây là người phụ nữ lạnh lùng và tàn nhẫn. NSƯT Hồ Phong vào vai Lão Công - ông trùm đa nghi, mưu mô. Duy Hưng tiếp tục mang đến một Cương vừa nguy hiểm, vừa có sức hút riêng.

Diễn viên Việt Hoa chia sẻ việc tập luyện để đóng những cảnh hành động thuần thục.

Phim Lửa trắng lấy bối cảnh tỉnh Sơn Hải, ở đó Mai - cô gái nghèo mang nhiều uẩn khúc về thân phận - bất ngờ bị cuốn vào thế giới của Lão Công - một ông trùm ma túy đa nghi, tàn nhẫn và đầy mưu mô.

Giữa những màn đấu trí nghẹt thở, những cú quay xe khó đoán và các mối quan hệ chồng chéo giữa tình thân, tham vọng, phản bội và tội ác, phim dẫn người xem vào một cuộc chiến sinh tử.

Cù Thị Trà, Thu Quỳnh lần đầu đóng phim hình sự.

"Phim không xây dựng cuộc chiến chống ma túy như cuộc đối đầu một chiều giữa chính nghĩa và tội ác. Ở đó, mỗi nhân vật đều có lớp lang, động cơ và vết thương lòng được giấu kín", đạo diễn Bùi Quốc Việt chia sẻ về tác phẩm.

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