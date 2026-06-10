Trung Quốc: Bí mật 'con tàu ma' thu hút hơn 1,5 tỷ lượt xem

TPO - Từ năm 2023, Blueways trở thành hiện tượng trên mạng xã hội nhờ "vẻ đẹp đổ nát" độc đáo, mang lại cho con tàu biệt danh tàu Titanic của Trung Quốc. Video liên quan đến Blueways thu hút hơn 1,5 tỷ lượt xem trên các nền tảng.

Video về con tàu Blueways. Nguồn: Drone Gambit Pictures.

Blueways là một tàu chở hàng đăng ký ở Panama, dài 190m, rộng 31m, được đóng tại Nhật Bản năm 1998. Vào tháng 9/2022, con tàu dự kiến ​​sẽ được sửa chữa và nâng cấp tại cảng nhưng do bão Nanmadol, nó đã mắc cạn và bị ngập nước gần Uy Hải, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) vào ngày 19/9.

Từ trung tâm thị trấn Uy Hải đến vị trí của con tàu mất khoảng 30-40 phút di chuyển bằng ô tô.

Du khách check-in cùng con tàu bị đắm. Ảnh: Tuệ An Nguyễn.

Theo Weibo, chủ sở hữu đã quyết định bỏ lại con tàu vì chi phí kéo tàu quá lớn. Bắt đầu từ năm 2023, Blueways trở thành hiện tượng trên mạng xã hội nhờ "vẻ đẹp đổ nát" độc đáo, mang lại cho con tàu biệt danh Titanic của Trung Quốc.

Từ đó, video liên quan đến Blueways thu hút hơn 1,5 tỷ lượt xem trên các nền tảng chia sẻ video ngắn. Lượng khách đến tham quan trung bình mỗi ngày vượt 10.000 lượt. Trong kỳ nghỉ Tết năm 2024, khu vực này đón trung bình hơn 12.000 khách mỗi ngày.

Theo bài giới thiệu của một số trang cẩm nang du lịch, phong cảnh đường bờ biển xung quanh con tàu đẹp như tranh vẽ, du khách có thể chụp những bức ảnh biển tuyệt đẹp và lưu giữ những kỷ niệm khó quên. Thời điểm hoàng hôn được cho là khoảnh khắc đẹp nhất để check-in cùng con tàu.

Du khách cũng có thể quan sát nhiều loài chim biển và sinh vật biển ở đây, cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên. Gần tàu mắc cạn còn một số quầy hải sản nhỏ để người dân thưởng thức các món hải sản tươi ngon và trải nghiệm văn hóa biển địa phương.

Blueways trở thành hiện tượng trên mạng xã hội nhờ "vẻ đẹp đổ nát" độc đáo. Ảnh: X.

Một công ty du lịch tại địa phương giới thiệu nhiều sản phẩm du lịch xoay quanh con tàu này, như tour tham quan vòng quanh con tàu bằng ca nô cao tốc trong 30 phút với giá 128 nhân dân tệ (khoảng 460.000 đồng), gói câu cá kết hợp tham quan kéo dài 3 giờ.

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