Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake tổ chức Triển lãm cưới 'From Vows to Forever'

Diễn ra trong 2 ngày 20-21/06 tại không gian tinh tế của khách sạn Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake, chức Triển lãm cưới "From Vows to Forever" hứa hẹn là điểm hẹn lý tưởng cho các cặp đôi khi quy tụ gần 20 thương hiệu hàng đầu trong ngành. Sự kiện là điểm chạm hài hòa giữa xu hướng cưới đương đại và những giá trị được chăm chút cầu kỳ, giúp các cặp đôi tìm thấy nguồn cảm hứng hoàn hảo cho ngày trọng đại.

Điểm khởi đầu của chặng đường hạnh phúc

Có những hành trình không bắt đầu từ một lời hứa, mà từ một quyết định: rằng ngày trọng đại của hai người xứng đáng được đầu tư tỉ mỉ, từ chiếc váy cưới đầu tiên thử lên người cho đến ly rượu vang cuối cùng được nâng trong đêm tiệc. Và để hành trình ấy thật sự hoàn hảo, mỗi cặp đôi đều cần một điểm khởi đầu - nơi tinh hoa của các dịch vụ cưới được hội tụ về chung tại một điểm hẹn.

Năm 2026, Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake chính thức trở thành điểm hẹn của hành trình ấy. Với sự đồng hành của gần 20 thương hiệu uy tín trong lĩnh vực cưới, từ váy cưới, âu phục, nhiếp ảnh, làm đẹp đến trang sức.., sự kiện hứa hẹn mang đến một bức tranh hoàn chỉnh về nghệ thuật tổ chức hôn lễ cao cấp tại Hà Nội.

Trái tim của các triển lãm cưới là Phoenix Ballroom - sảnh tiệc lớn với diện tích 540m². Không gian được thiết kế tinh tế, hệ thống âm thanh - ánh sáng hiện đại và sân khấu linh hoạt, phù hợp với mọi quy mô từ lễ gia tiên thân mật đến tiệc cưới hoành tráng.

Tại triển lãm cưới sắp tới, Phoenix Ballroom sẽ khoác lên diện mạo đầy tráng lệ, nơi từng gian hàng được sắp đặt như một mảnh ghép trong câu chuyện chung. Những cô dâu và chú rể bước vào không gian này không chỉ để tham quan, mà để được sống trọn vẹn trong bầu không khí của một ngày cưới đang được hình thành.

Quy tụ những thương hiệu hàng đầu— Một hành trình, nhiều câu chuyện

Điểm nhấn của triển lãm cưới “From Vows To Forever

nằm ở danh sách đối tác chất lượng, đại diện cho những sản phẩm và dịch vụ quan trọng cho lễ cưới.

Tư vấn dịch vụ cưới tổng thể: Đội ngũ nhân sự từ Soulmate Wedding và Hạt Dẻ Wedding Planner sẽ đồng hành cùng các cặp đôi từ khâu lên kịch bản lễ cưới giàu cảm xúc đến việc hiện thực hóa các concept trang trí mang đậm dấu cá nhân.

Thời trang cưới và Âu phục cao cấp: Khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng những bộ sưu tập váy cưới tinh xảo từ LAT Bridal, Vélia Bridal, Camile Bridal và các tuyệt phẩm vest may đo lịch lãm đến từ PAUL Brothers, Thaicom Tailoring, Tiệm may Đỏ.

Trang sức và Kỷ vật vĩnh cửu: Hai tên tuổi uy tín trong ngành kim hoàn là Trang sức DOJI và Bảo Tín Minh Châu sẽ mang đến các thiết kế nhẫn cưới độc bản, tượng trưng cho tình yêu bền vững theo thời gian.

Bên cạnh không gian thưởng lãm và tư vấn xu hướng, điểm nhấn thiết thực thu hút các cặp đôi tại triển lãm lần này chính là chuỗi đặc quyền ưu đãi đến từ các đơn vị tham gia. Nhằm đồng hành và hỗ trợ tối đa cho ngày trọng đại của các thế hệ cô dâu chú rể mới, các thương hiệu sẽ mang đến những gói giải pháp dịch vụ được "may đo" riêng biệt, đi kèm các chính sách chiết khấu và quà tặng độc quyền chỉ áp dụng duy nhất trong hai ngày diễn ra sự kiện.

Với sự kết hợp toàn diện giữa một không gian yến tiệc lộng lẫy và hệ sinh thái 20 thương hiệu cưới hàng đầu, "From Vows to Forever" hứa hẹn sẽ là chương khởi đầu hoàn hảo cho hành trình hạnh phúc của các cặp đôi. Hãy để ngày chung đôi của bạn được viết nên bằng những ký ức hoàng kim rực rỡ nhất tại Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake vào hai ngày 20 và 21/06/2026 tới đây.

Cuộc hành trình trăm năm luôn bắt đầu từ những sự chuẩn bị tinh tế và cầu kỳ nhất. Hãy để những lo toan trước ngày cưới hóa thành những khoảnh khắc trải nghiệm đầy niềm vui và gắn kết tại Triển lãm cưới "From Vows to Forever" vào tháng 6 này (20 - 21/06/2026). Giữa không gian kiến trúc đầy nghệ thuật bên hồ Giảng Võ, những đặc quyền "may đo" riêng biệt đang chờ đợi để cùng đôi bạn viết nên chương mở đầu hoàn mỹ cho cuộc sống lứa đôi. Đăng ký tham dự miễn phí ngay hôm nay để cùng người thương chạm tay vào lễ đường trong mơ.

- Thông tin sự kiện:

- Địa điểm: Phòng Tiệc Phoenix Ballroom - Tầng 2 - Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake (B7 Giảng Võ, Hà Nội)

- Thời gian: 20 - 21/06/2026 (10:00 - 19:00)

- ĐĂNG KÝ THAM GIA MIỄN PHÍ TẠI: https://forms.gle/i7oNGv9tHq82wXTQ9