Tiết lộ đặc biệt về nhà khách Triều Tiên đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc

TPO - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã quay lại Nhà khách Kumsusan trong chuyến thăm Triều Tiên. Kể từ khi hoàn thành, nhà khách này chỉ đón tiếp một số ít lãnh đạo thế giới.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thủ đô Bình Nhưỡng vào sáng 8/6, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước hai ngày tới CHDCND Triều Tiên trong 2 ngày, theo Tân Hoa xã.

Trong chuyến thăm này, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trở lại Nhà khách quốc gia Kumsusan - công trình được hoàn thành năm 2019, lần đầu tiên được sử dụng công khai trong chuyến thăm Triều Tiên của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng năm.

Nhà khách quốc gia Kumsusan được hoàn thành năm 2019. Ảnh: Viory.

Theo SCMP, trước khi nhà khách này được xây dựng, Triều Tiên chủ yếu tiếp đón các quan chức nước ngoài tại nhà khách Paekhwawon, được xây dựng vào năm 1983.

Nhà khách Kumsusan có vị trí gần với địa điểm chính trị linh thiêng bậc nhất của Triều Tiên. Nhà khách dường như đã thay thế nhà khách quốc gia cũ để trở thành nơi lưu trú hàng đầu dành cho các nguyên thủ quốc gia khi tới Triều Tiên.

Nhà khách biệt lập này được cho là nằm trong một trong những khu vực chính quyền được kiểm soát nghiêm ngặt nhất ở Bình Nhưỡng, nơi đặt nhiều cơ quan nhà nước quan trọng và các khu nhà ở dành riêng cho giới lãnh đạo Triều Tiên.

Dù Triều Tiên chưa từng công khai vị trí chính xác của nhà khách quốc gia, các hình ảnh vệ tinh cho thấy công trình nằm gần quần thể Cung điện Mặt trời Kumsusan tại quận Taesong, khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt ở Bình Nhưỡng.

Kể từ khi hoàn thành, Nhà khách Kumsusan được cho là mới chỉ đón tiếp một số ít lãnh đạo thế giới. Những người được cho là từng lưu trú tại đây gồm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm năm 2024 và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trong chuyến thăm Triều Tiên vào tháng 3 năm nay.

Khi tới Cung điện Mặt trời Kumsusan, du khách phải ăn mặc lịch sự.

Các hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy Triều Tiên tiếp tục mở rộng khu phức hợp nhà khách bằng việc xây thêm các biệt thự và công trình mang phong cách khách sạn.

Các nhà nghiên cứu xác định có hai tòa nhà mới cao 7 tầng theo mô hình khách sạn, mỗi tòa có thể sở hữu hơn 100 phòng. Ngoài ra, một công trình dạng dinh thự riêng biệt cùng các hồ nước được thiết kế cảnh quan trong khuôn viên.

Hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy một trong các dinh thự mới có thể được xây dựng kèm bãi đỗ xe ngầm.

Gần Nhà khách quốc gia Kumsusan là Cung điện Mặt trời Kumsusan đầy linh thiêng. Đây từng là nơi làm việc và sinh sống của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, nhà sáng lập Triều Tiên và là ông nội của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Theo SCMP, "Kumsusan" (Cẩm Tú Sơn) có nghĩa là ngọn núi đẹp và quý giá trong tiếng Triều Tiên. Cung điện Kumsusan được nhắc đến trong lời mở đầu của Hiến pháp Triều Tiên, như tượng đài vĩ đại thể hiện sự bất tử của các nhà lãnh đạo đã khuất.

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