Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tiết lộ đặc biệt về nhà khách Triều Tiên đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc

Ngọc Ánh

TPO - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã quay lại Nhà khách Kumsusan trong chuyến thăm Triều Tiên. Kể từ khi hoàn thành, nhà khách này chỉ đón tiếp một số ít lãnh đạo thế giới.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thủ đô Bình Nhưỡng vào sáng 8/6, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước hai ngày tới CHDCND Triều Tiên trong 2 ngày, theo Tân Hoa xã.

Trong chuyến thăm này, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trở lại Nhà khách quốc gia Kumsusan - công trình được hoàn thành năm 2019, lần đầu tiên được sử dụng công khai trong chuyến thăm Triều Tiên của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng năm.

large-8xh6ckqkwyrnedjv.jpg
Nhà khách quốc gia Kumsusan được hoàn thành năm 2019. Ảnh: Viory.

Theo SCMP, trước khi nhà khách này được xây dựng, Triều Tiên chủ yếu tiếp đón các quan chức nước ngoài tại nhà khách Paekhwawon, được xây dựng vào năm 1983.

Nhà khách Kumsusan có vị trí gần với địa điểm chính trị linh thiêng bậc nhất của Triều Tiên. Nhà khách dường như đã thay thế nhà khách quốc gia cũ để trở thành nơi lưu trú hàng đầu dành cho các nguyên thủ quốc gia khi tới Triều Tiên.

Nhà khách biệt lập này được cho là nằm trong một trong những khu vực chính quyền được kiểm soát nghiêm ngặt nhất ở Bình Nhưỡng, nơi đặt nhiều cơ quan nhà nước quan trọng và các khu nhà ở dành riêng cho giới lãnh đạo Triều Tiên.

Dù Triều Tiên chưa từng công khai vị trí chính xác của nhà khách quốc gia, các hình ảnh vệ tinh cho thấy công trình nằm gần quần thể Cung điện Mặt trời Kumsusan tại quận Taesong, khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt ở Bình Nhưỡng.

Kể từ khi hoàn thành, Nhà khách Kumsusan được cho là mới chỉ đón tiếp một số ít lãnh đạo thế giới. Những người được cho là từng lưu trú tại đây gồm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm năm 2024 và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trong chuyến thăm Triều Tiên vào tháng 3 năm nay.

p1110858.jpg
Khi tới Cung điện Mặt trời Kumsusan, du khách phải ăn mặc lịch sự.

Các hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy Triều Tiên tiếp tục mở rộng khu phức hợp nhà khách bằng việc xây thêm các biệt thự và công trình mang phong cách khách sạn.

Các nhà nghiên cứu xác định có hai tòa nhà mới cao 7 tầng theo mô hình khách sạn, mỗi tòa có thể sở hữu hơn 100 phòng. Ngoài ra, một công trình dạng dinh thự riêng biệt cùng các hồ nước được thiết kế cảnh quan trong khuôn viên.

Hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy một trong các dinh thự mới có thể được xây dựng kèm bãi đỗ xe ngầm.

Gần Nhà khách quốc gia Kumsusan là Cung điện Mặt trời Kumsusan đầy linh thiêng. Đây từng là nơi làm việc và sinh sống của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, nhà sáng lập Triều Tiên và là ông nội của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Theo SCMP, "Kumsusan" (Cẩm Tú Sơn) có nghĩa là ngọn núi đẹp và quý giá trong tiếng Triều Tiên. Cung điện Kumsusan được nhắc đến trong lời mở đầu của Hiến pháp Triều Tiên, như tượng đài vĩ đại thể hiện sự bất tử của các nhà lãnh đạo đã khuất.

Ngọc Ánh
SCMP, Independent
#Bình Nhưỡng #nhà khách Kumsusan #Triều Tiên #chuyến thăm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe