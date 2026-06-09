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Đồng Tháp:

Hàng trăm nghìn người đổ về lễ hội trái cây

Hòa Hội

TPO - Tối 8/6, Lễ hội Trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026 bế mạc. Sau 4 ngày, lễ hội thu hút khoảng 500.000 lượt khách đến tham quan.

Theo đánh giá từ ban tổ chức, kỳ lễ hội đầu tiên này đã đạt được các mục tiêu đề ra khi thu hút khoảng 500.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm và mua sắm.

Khu vực Hội chợ triển lãm quy tụ 120 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh. Các hoạt động kết nối giao thương, xúc tiến thương mại diễn ra sôi động, mang lại tổng doanh thu ước đạt khoảng 4,5 tỷ đồng.

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Đông đảo khách tham quan lễ hội trái cây tại Đồng Tháp.

Bên cạnh hoạt động thương mại, lễ hội đã tổ chức thành công các hội thảo chuyên đề về xây dựng vùng nguyên liệu có tổ chức, phát triển thương hiệu nông sản và chuỗi ngành hàng trái cây chủ lực.

Bên cạnh đó, các hoạt động quảng bá du lịch, kết nối tour tuyến tham quan nhà vườn, trải nghiệm văn hóa nông thôn đã định hình một lối đi riêng, tạo sức hấp dẫn cho dòng sản phẩm du lịch sinh thái sông nước.

Ông Nguyễn Phước Thiện - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - cho biết, lễ hội không chỉ là sự kiện quảng bá ngành hàng trái cây mà còn là bước khởi đầu quan trọng trong chiến lược phát triển ngành hàng trái cây theo hướng hiện đại, sinh thái và bền vững.

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Ông Nguyễn Phước Thiện - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - phát biểu.

Ông Nguyễn Phước Thiện cho rằng, sau lễ hội, điều mà bà con nông dân, doanh nghiệp và các địa phương quan tâm nhất là làm thế nào để trái cây Đồng Tháp bán được giá tốt hơn, có thị trường ổn định hơn và mang lại thu nhập ngày càng cao hơn cho người dân.

Trong thời gian tới, tỉnh Đồng Tháp tập trung tổ chức lại sản xuất theo hướng quy mô lớn; xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu tập trung gắn với nhu cầu thị trường; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, hệ thống tín dụng và logistics nhằm nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của ngành hàng trái cây.

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Du khách tham quan, trải nghiệm tại lễ hội trái cây.

Đánh giá về công tác tổ chức, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp nhận định lễ hội đã diễn ra chu đáo, an toàn và tiết kiệm. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm được siết chặt.

Ban tổ chức cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế. Cụ thể, vẫn còn một bộ phận nhỏ du khách chưa thực hiện tốt việc giữ gìn cảnh quan, mỹ quan và văn hóa ứng xử tại một số khu vực. UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm, tăng cường quản lý, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức văn minh công cộng để các kỳ lễ hội tiếp theo diễn ra chuyên nghiệp, thân thiện hơn.

Hòa Hội
#Đồng Tháp #du lịch #nông sản #Lễ hội trái cây #Lễ hội trái cây Đồng Tháp #Khách du lịch

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