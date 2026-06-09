Hành khách trên máy bay Vietnam Airlines bất ngờ nghe lời chia tay đặc biệt

Khi chiếc Boeing 787 Dreamliner của Vietnam Airlines hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất - TPHCM, ngày 7/6, lời chào quen thuộc vang lên nhưng giọng cơ trưởng Nguyễn Nam Liên mang nhiều cảm xúc khác thường.

Đó không chỉ là lời chào cơ trưởng gửi tới hành khách cuối chuyến bay Hà Nội - TPHCM mà còn là lời chia tay sau 45 năm ông gắn bó với bầu trời.

Ông tự giới thiệu mình là Nguyễn Nam Liên – cơ trưởng chuyến bay rồi xin phép được chia sẻ đôi lời tâm sự tới những hành khách mà ông may mắn được phục vụ trong hành trình cuối cùng của sự nghiệp.

Theo ông, đây là chuyến bay mang ý nghĩa đặc biệt với bản thân, đánh dấu cột mốc khép lại hành trình hơn hai phần ba cuộc đời gắn bó với nghề phi công.

Cơ trưởng Nguyễn Nam Liên trên chuyến bay ngày 7/6. Ảnh: NVCC

Trong 45 năm gắn bó với bầu trời, cơ trưởng Nguyễn Nam Liên đã đi qua hành trình từ một phi công của Quân đội Nhân dân Việt Nam trở thành phi công hàng không dân dụng.

Với ''ngôi nhà thứ 2'' của mình, ông đã thực hiện nhiệm vụ chuyên chở hàng triệu hành khách từ khắp mọi miền đất nước và nhiều quốc gia trên thế giới. Đó là những chuyến bay đưa người xa quê trở về đoàn tụ gia đình, hay những hành trình đưa hành khách đến các vùng đất mới, nơi họ lần đầu đặt chân tới.

Lần cuối cùng ông Nguyễn Nam Liên (bên phải) kéo vali ra sân bay trong vai trò cơ trưởng. Ảnh: NVCC

Bên cạnh các chuyến bay thương mại, ông cũng tham gia nhiều nhiệm vụ đặc biệt, góp phần kết nối Việt Nam với thế giới, trong đó có các chuyến chuyên cơ chở lãnh đạo cấp cao đi thăm chính thức các quốc gia.

Không ít lần, hành trình bay phải thay đổi so với kế hoạch do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, hoặc buộc phải hạ cánh khẩn cấp giữa đường bay để cấp cứu hành khách gặp tình huống nguy kịch.

Đến thời điểm hiện tại, cơ trưởng Nguyễn Nam Liên đã tích lũy gần 24.500 giờ bay, với khoảng 8.000 chuyến bay an toàn tuyệt đối.

Trong lời chia sẻ gửi tới hành khách, ông bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới những người đã tin tưởng lựa chọn Vietnam Airlines trong suốt nhiều năm qua, đồng thời cảm ơn hãng hàng không đã trao cho ông cơ hội được gắn bó với công việc mà mình yêu thích nhất.

Ông cũng dành lời cảm ơn tới toàn bộ phi hành đoàn và lực lượng mặt đất từ kỹ sư, thợ máy đến điều hành bay, những người thầm lặng góp phần đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến bay.

Các đồng nghiệp và gia đình đón cơ trưởng Nguyễn Nam Liên trong ngày hoàn thành nhiệm vụ điều khiển chuyến bay cuối cùng trong sự nghiệp. Ảnh: NVCC.

Đặc biệt, phần xúc động nhất được ông dành cho gia đình. Ông gửi lời cảm ơn tới người bạn đời yêu quý với lòng tri ân sâu sắc, vì những tháng ngày lặng lẽ chịu nhiều thiệt thòi khi ông thường xuyên xa nhà trong các chuyến công tác dài ngày.

Cơ trưởng Nguyễn Nam Liên cũng gửi lời cảm ơn tới các con, các cháu, những người luôn ủng hộ, động viên và tiếp thêm sức mạnh cho ông trong cuộc sống. Đáng chú ý, có những người con đã tiếp bước con đường của ông, trở thành phi công, cơ trưởng và là đồng nghiệp trong chính ngành hàng không.

Khép lại lời chia sẻ trên chuyến bay cuối cùng, ông cho biết sẽ sớm trở lại bầu trời trong một vai trò khác, không còn là người cầm lái mà là một hành khách trên những chuyến bay do đồng nghiệp, học trò và thế hệ kế cận của mình điều khiển.

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