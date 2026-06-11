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Khởi tố nguyên Hiệu trưởng Cao đẳng Nghề Kiên Giang

Nhật Huy

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang cùng hai cựu cán bộ của trường, để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngày 11/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can nguyên cán bộ Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang, để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị can gồm: Nhan Thanh Liêm (SN 1967) - nguyên Hiệu trưởng; Triệu Văn Cang (SN 1965) - nguyên Trưởng phòng Quan hệ doanh nghiệp, Quản trị thiết bị và Đào tạo ngắn hạn; và Lê Trần Như Thủy (SN 1979) - nguyên Kế toán trưởng.

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Bị can Nhan Thanh Liêm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2019, Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang ký hợp đồng với Văn phòng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) để thực hiện chương trình đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng cấp độ quốc tế đối với nghề Quản trị khách sạn. Tổng giá trị hợp đồng hơn 4,6 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Quá trình triển khai chương trình, nhà trường tiếp nhận và thu hơn 2,1 tỷ đồng, trong đó gần 1,8 tỷ đồng do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp, và khoảng 329 triệu đồng từ học phí của học sinh.

Hồ sơ, chứng từ kế toán thể hiện tổng số tiền đã chi hơn 2,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định số tiền thực tế được sử dụng cho hoạt động đào tạo chỉ hơn 1,1 tỷ đồng.

Đáng chú ý, phần chênh lệch gần 1,6 tỷ đồng được các bị can sử dụng 28 hóa đơn, chứng từ khống để hợp thức hóa việc thanh toán, quyết toán kinh phí, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý.

Nhật Huy
#An Giang #Khởi tố #Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang #Vi phạm quy định #Chứng từ khống

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