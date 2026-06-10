Một bệnh viện ở Cần Thơ bị phạt hơn 2 tỷ đồng do các vi phạm về môi trường

TPO - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ vừa bị xử phạt hơn 2 tỷ đồng do hàng loạt vi phạm nghiêm trọng về bảo vệ môi trường, trong đó có hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn nhiều lần và lắp đặt đường ống xả chất thải không qua xử lý ra môi trường.

Ngày 10/6, Phòng Cảnh sát Kinh tế (CSKT) Công an TP Cần Thơ đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ (địa chỉ số 397 Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, TP. Cần Thơ) với tổng số tiền hơn 2,09 tỷ đồng do vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.

Theo quyết định xử phạt, bệnh viện bị xác định thực hiện 3 hành vi vi phạm. Trong đó, nước thải phát sinh từ khu giặt sấy và khu tập kết rác thải được xả ra hệ thống thoát nước đô thị với nhiều thông số vượt quy chuẩn cho phép. Riêng chỉ tiêu Coliforms vượt tới 310 lần, ngoài ra các chỉ số COD, BOD5, Amoni và chất rắn lơ lửng cũng vượt ngưỡng nhiều lần.

Đối với hệ thống xử lý nước thải tập trung của bệnh viện, cơ quan chức năng ghi nhận nước thải sau xử lý vẫn vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Chỉ tiêu Coliforms vượt 26,33 lần, cùng nhiều thông số khác không đạt yêu cầu.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ bị phạt hơn 2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn phát hiện bệnh viện lắp đặt thiết bị, đường ống để xả nước thải không qua xử lý từ khu giặt sấy và khu tập kết rác ra hệ thống thoát nước đô thị, vi phạm các quy định trong giấy phép môi trường.

Ngoài mức phạt tiền hơn 2,09 tỷ đồng, cơ quan chức năng còn đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường trong thời hạn 4,5 tháng đối với các hành vi xả thải vượt quy chuẩn. Đồng thời, tước quyền sử dụng giấy phép môi trường của bệnh viện trong thời gian 4,5 tháng đối với hành vi lắp đặt đường ống xả thải trái quy định.

Bệnh viện cũng bị buộc thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường, xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường và báo cáo kết quả khắc phục trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt. Buộc phá dỡ công trình, thiết bị được xây lắp trái quy định về bảo vệ môi trường để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường

Tuy nhiên, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S đã chủ động khắc phục hậu quả bằng việc trám lấp các điểm xả thải, tháo dỡ đường ống vi phạm, thu gom toàn bộ nước thải đưa về hệ thống xử lý tập trung. Vì vậy, cơ quan chức năng không áp dụng biện pháp buộc phá dỡ công trình, thiết bị vi phạm.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng CSKT Công an TP. Cần Thơ phát hiện nước thải từ bệnh viện nêu trên có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường nên phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra đột xuất.

Quá trình kiểm tra thực tế cho thấy khu vực xung quanh bệnh viện xuất hiện nước thải có mùi hôi, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân. Dù hệ thống xử lý nước thải của bệnh viện vẫn vận hành bình thường tại thời điểm kiểm tra, đoàn công tác phát hiện nước thải từ khu vực tập kết rác sinh hoạt và khu giặt sấy đồ vải không được đưa về hệ thống xử lý mà xả trực tiếp vào hệ thống thoát nước sinh hoạt của Khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ.