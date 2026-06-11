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Người lính

Mỹ tuyên bố kết thúc đợt tấn công mới nhất vào Iran

Quỳnh Như

TPO - Quân đội Mỹ tuyên bố đã kết thúc đợt tấn công mới nhất nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên tiếp tục leo thang bất chấp những tín hiệu về khả năng đàm phán.

Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) ngày 11/6 thông báo lực lượng nước này đã hoàn tất đợt tấn công mới nhất nhằm vào Iran.

"Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công vào các khả năng giám sát quân sự, hệ thống liên lạc và các địa điểm phòng không của Iran trên khắp đất nước. Thủy quân lục chiến, Không quân và Hải quân Mỹ đã bắn các loại đạn chính xác vào các mục tiêu của Iran mà Washington cho là đe dọa lực lượng Mỹ và hoạt động hàng hải quốc tế tại khu vực", CENTCOM viết.

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Ảnh minh hoạ.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Donald Trump cho biết chiến dịch ném bom của Mỹ nhằm vào Iran có thể sớm kết thúc. Ông cũng tiết lộ các quan chức cấp cao Iran đã liên lạc và đề nghị Mỹ dừng các cuộc tấn công gần đây.

Tuy nhiên, ông Trump cảnh báo các đợt không kích có thể tiếp diễn trong đêm tiếp theo nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận ghi nhớ.

Rạng sáng 11/6, Mỹ bắt đầu ngày thứ hai liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Iran, sau khi ông Trump tuyên bố nối lại chiến dịch quân sự chống Tehran.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cũng khẳng định Washington sẽ tiếp tục nhắm vào các "cơ sở trọng yếu" của Iran. Theo phía Mỹ, các cuộc tấn công là phản ứng trước những hành động mà Washington gọi là "sự gây hấn liên tục và vô cớ" từ Tehran.

Iran tuyên bố tấn công 18 mục tiêu trọng yếu của Mỹ

Hãng thông tấn IRNA dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết Tehran đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào 18 "mục tiêu quan trọng' của Mỹ trong khu vực, bao gồm một căn cứ không quân tại Bahrain và hai căn cứ quân sự tại Kuwait.

Tiếng còi báo động vang lên ở Bahrain vào sáng sớm thứ Năm theo giờ địa phương, chỉ vài phút sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố đã phát động các cuộc tấn công mới nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực Vịnh.

"Còi báo động đã được vang lên… Công dân và cư dân được kêu gọi giữ bình tĩnh và di chuyển đến nơi an toàn gần nhất", Bộ Nội vụ Bahrain cho biết trong một bài đăng trên nền tảng X.

Đến nay, chưa có thông tin xác nhận về thiệt hại tại các căn cứ Mỹ cũng như kết quả của các cuộc tấn công mà Iran tuyên bố thực hiện. Trong khi đó, nguy cơ xung đột lan rộng tại khu vực Vùng Vịnh vẫn đang gia tăng.

Quỳnh Như
CNN
#Mỹ #Iran #xung đột #Vùng Vịnh #tấn công #quân sự #Trung Đông #ném bom #leo thang

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