Phá đường dây buôn lậu vàng thỏi trị giá nghìn tỷ

TPO - Nhóm đối tượng buôn lậu hơn 200kg vàng thỏi từ Campuchia vào Việt Nam, trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng rồi chia nhỏ, bán lại để hưởng chênh lệch.

Ngày 11/6, Công an tỉnh Thanh Hóa có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 6 đối tượng về tội "Buôn lậu".

Các đối tượng gồm: Hồ Thị Mai Thanh (SN 1980, trú TP.HCM); Huỳnh Đại Phú (SN 2000, trú tỉnh Tây Ninh); Bùi Nguyễn Yến Nhi (SN 1990), Nguyễn Thị Thao (SN 1984), Đoàn Thoại Xuân Tường (SN 1991, cùng trú tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Thị Hương (SN 1980, trú tỉnh Thanh Hóa).

Nhóm đối tượng bị bắt giữ.

Theo công an, lợi dụng thời điểm giá vàng trong nước tăng cao, chênh lệch lớn so với giá vàng thế giới, nhu cầu của người dân gia tăng, nhóm đối tượng trên đã câu kết hình thành đường dây buôn lậu vàng thỏi từ Campuchia vào Việt Nam nhằm thu lợi bất chính từ chênh lệch giá.

Sau vàng được đưa về Việt Nam trót lọt, các đối tượng nhanh chóng chia nhỏ, hợp thức hóa, tiêu thụ ra thị trường.

Công an xác định đây là đường dây buôn lậu có quy mô đặc biệt lớn, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hoạt động trên nhiều địa bàn trải dài từ Tây Ninh, TP.HCM, Đồng Nai đến Thanh Hóa.

Số vàng bị thu giữ.

Để tránh bị phát hiện, nhóm đối tượng chỉ liên lạc qua các nền tảng Telegram, Viber, WhatsApp, Zalo và giao dịch bằng tiền mặt, không nhận chuyển khoản.

Qua điều tra, công an cáo buộc nhóm đối tượng trong đường dây đã buôn lậu khoảng 200kg vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, trị giá gần 1.000 tỷ đồng, thu giữ hơn 8kg vàng cùng nhiều tang vật liên quan.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.