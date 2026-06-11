Hà Nội lập danh sách khám sức khỏe miễn phí năm 2026, sàng lọc 12 nhóm bệnh phổ biến

TPO - Sở Y tế Hà Nội vừa yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương rà soát, lập danh sách người dân thuộc diện khám sức khỏe định kì và khám sàng lọc miễn phí trong năm 2026. Chương trình dự kiến tập trung phát hiện sớm 12 nhóm bệnh và yếu tố nguy cơ phổ biến trong cộng đồng.

Ngày 10/6, Sở Y tế Hà Nội ban hành Công văn khẩn số 5552 gửi UBND các xã, phường hướng dẫn việc thống kê, lập danh sách đối tượng tham gia chương trình khám sức khỏe định kì và khám sàng lọc miễn phí năm 2026.

Theo yêu cầu của Sở Y tế, các địa phương tiến hành rà soát người dân có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên trên địa bàn. Việc thống kê phải bảo đảm đầy đủ, đồng thời tránh chồng chéo với những nhóm đối tượng đã được Nhà nước hỗ trợ kinh phí khám sức khỏe theo các chính sách riêng.

Kết quả rà soát sẽ là căn cứ để xây dựng kế hoạch tổ chức khám, phân bổ nguồn lực và gửi giấy mời theo lịch cụ thể của từng địa phương.

Khám sức khỏe định kì cho người dân xã Xuân Mai (Hà Nội).

Chia 5 nhóm đối tượng để tổ chức khám

Theo hướng dẫn kèm theo công văn, các đối tượng được phân thành 5 nhóm.

Nhóm người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người mắc bệnh mạn tính và cư dân tại khu vực khó khăn sẽ do UBND xã, phường trực tiếp tổ chức khám.

Đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông, việc khám sức khỏe được triển khai theo cơ chế phối hợp giữa chính quyền địa phương, cơ sở giáo dục và trạm y tế, dự kiến bắt đầu từ tháng 9/2026.

Người lao động có quan hệ lao động tiếp tục được doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ theo quy định của Bộ luật Lao động. Các đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sẽ được cơ quan chủ quản thực hiện công tác khám sức khỏe.

Những người không thuộc các nhóm trên sẽ do chính quyền địa phương tổ chức khám. Nội dung khám được thiết kế theo từng độ tuổi.

Sở Y tế Hà Nội cho biết chương trình khám sức khỏe định kì được xây dựng phù hợp với từng nhóm tuổi.

Trẻ dưới 6 tuổi được đánh giá toàn diện về thể chất, dinh dưỡng, phát triển tinh thần, vận động và tình trạng tiêm chủng. Riêng trẻ từ 16-30 tháng tuổi sẽ được sàng lọc nguy cơ rối loạn phổ tự kỉ.

Nhóm từ 6 đến dưới 18 tuổi được kiểm tra thể lực và khám các chuyên khoa như nhi khoa, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt.

Người từ 18 tuổi trở lên được khám nội khoa, ngoại khoa, da liễu, sản phụ khoa cùng nhiều chuyên khoa liên quan. Bên cạnh đó, chương trình còn thực hiện các xét nghiệm cơ bản gồm công thức máu, đường huyết, chức năng gan, thận, xét nghiệm nước tiểu và chụp X-quang tim phổi.

Những trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi ngờ mắc lao, khối u phổi hoặc các bệnh lí khác sẽ được chỉ định thực hiện thêm các xét nghiệm chuyên sâu nhằm chẩn đoán và can thiệp kịp thời.

Sàng lọc miễn phí 12 nhóm bệnh phổ biến

Song song với hoạt động khám sức khỏe định kì, Hà Nội sẽ triển khai chương trình sàng lọc miễn phí đối với 12 nhóm bệnh và yếu tố nguy cơ thường gặp trong cộng đồng, thực hiện theo Quyết định số 3756/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

Danh mục sàng lọc gồm tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư khoang miệng, ung thư đại trực tràng, ung thư tuyến tiền liệt, trầm cảm, rối loạn lo âu và các rối loạn tâm thần liên quan đến sử dụng rượu.

Việc khám sàng lọc được thực hiện theo độ tuổi và các yếu tố nguy cơ.

Trong đó, phụ nữ từ 30-49 tuổi được sàng lọc ung thư cổ tử cung, còn phụ nữ từ 40-70 tuổi được tầm soát ung thư vú. Nam giới trên 45 tuổi được khám phát hiện sớm ung thư khoang miệng, trong khi nam giới từ 50-69 tuổi được sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt.

Người từ 50 tuổi trở lên sẽ được tầm soát ung thư đại trực tràng; người từ 40 tuổi trở lên được đánh giá nguy cơ mắc COPD; người từ 45 tuổi trở lên được sàng lọc đái tháo đường.

Đáng chú ý, toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên sẽ được đánh giá nguy cơ liên quan đến sức khỏe tâm thần, bao gồm trầm cảm, rối loạn lo âu và các rối loạn do sử dụng rượu.

Theo Sở Y tế Hà Nội, việc triển khai đồng thời chương trình khám sức khỏe định kì và sàng lọc miễn phí không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao hiệu quả điều trị mà còn góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe toàn dân, hướng tới mục tiêu quản lí sức khỏe người dân một cách toàn diện và bền vững.

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