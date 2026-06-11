Big Bang công bố diễn ở Hà Nội

TPO - Nhóm nhạc Big Bang sẽ về Việt Nam với hai đêm diễn tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) vào cuối tháng 10. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ tour diễn vòng quanh thế giới của nhóm.

Sau khi khởi động năm kỷ niệm 20 năm tại Coachella, nhóm Big Bang công bố lịch trình tour diễn vòng quanh thế giới vào sáng 11/6 (theo giờ Việt Nam).

Theo thông báo, tour diễn khởi động từ tháng 8. Sân vận động Goyang (Hàn Quốc) là điểm xuất phát chính thức cho hành trình lưu diễn toàn cầu của nhóm. Hành trình lưu diễn đi qua gần 20 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Nhà sản xuất hé lộ các sân khấu được thiết kế hoành tráng, đi theo các chặng tái hiện quá khứ, hiện tại và tương lai của nền âm nhạc Hàn Quốc.

Đêm diễn tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) sẽ diễn ra trong hai ngày 24 và 25/10. Ngoài ra, tour diễn cũng tổ chức ở Pháp, Singapore, Indonesia...

Sau khi công bố lịch trình, từ khóa Big Bang chiếm sóng mạng xã hội. Các diễn đàn của người hâm mộ nhóm tại Việt Nam cũng thu hút hàng nghìn lượt bình luận ở bài đăng thông báo.

Vào tháng 4, tài khoản chính thức của Big Bang đăng tải poster công bố chuyến lưu diễn toàn cầu 2026, đánh dấu màn tái hợp quy mô lớn nhân dịp kỷ niệm 20 năm hoạt động của nhóm.

Thông báo này nhanh chóng tạo nên làn sóng thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn âm nhạc.

Ông Yang Hyun Suk - người điều hành của YG Entertainment - tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với các thành viên Big Bang về việc tổ chức các buổi hòa nhạc, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng rằng quá trình chuẩn bị sẽ thuận lợi nhờ sự gắn bó lâu dài giữa các thành viên.

Trước khi tour diễn khởi động, đại diện của YG Entertainment chia sẻ với Rolling Stone: “Là một trong những nghệ sĩ hàng đầu đã mở rộng tầm ảnh hưởng của K Pop trên toàn cầu bằng cách thiết lập những cột mốc mới trong ngành công nghiệp âm nhạc đại chúng, Big Bang đang dồn mọi nỗ lực để mang đến quy mô và mức độ hoàn hảo tốt nhất từ ​​trước đến nay cho các buổi biểu diễn sắp tới.

Trong chuyến lưu diễn solo năm 2025, G Dragon tổ chức hai đêm diễn tại Hà Nội, quy mô khoảng 100.000 khán giả.

YG Entertainment hé lộ các sân khấu được thiết kế hoành tráng, đi theo các chặng tái hiện quá khứ, hiện tại và tương lai của nền âm nhạc Hàn Quốc.

Song song với tour diễn, G Dragon xác nhận nhóm đang trong quá trình hoàn thiện album mới, đánh dấu sự trở lại chính thức của Big Bang sau Still Life (2022). Chuyến lưu diễn toàn cầu năm 2026 vừa mang tính kỷ niệm, vừa mở ra một chương mới trong sự nghiệp của nhóm.

Ra mắt vào năm 2006, Big Bang trở thành một trong những nhóm nhạc tiêu biểu của K Pop thế hệ thứ hai với hàng loạt bản hit Lies, Haru haru, Last farewell. Ca khúc gần nhất của nhóm phát hành vào tháng 4/2022.

Trong thời gian gần đây, các thành viên cũng nhiều lần bày tỏ mong muốn tái hợp và tiếp tục hoạt động nhóm nhân dịp kỷ niệm 20 năm.

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