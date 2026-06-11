Ga Hà Nội hơn 120 năm

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Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc giao UBND TP. Hà Nội làm cơ quan chủ quản đầu tư một số dự án đường sắt quốc gia trên địa bàn thành phố.

Ngày 3/6, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc liên quan đến đề xuất của doanh nghiệp về việc di dời đoạn đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Ngọc Hồi nhằm phục vụ dự án mở rộng quốc lộ 1A lên 16 làn xe.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng và UBND TP. Hà Nội nghiên cứu kỹ lưỡng đề xuất này, đồng thời đánh giá toàn diện tác động của việc chuyển ga đầu mối từ ga Hà Nội về Ngọc Hồi đối với vận tải hành khách, hàng hóa, giao thông đô thị, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng như đời sống người lao động trong ngành.

Các cơ quan chức năng cũng được giao làm rõ những ảnh hưởng có thể phát sinh khi hạ tầng kết nối và ga Ngọc Hồi hiện chưa được đầu tư đồng bộ. Mục tiêu là lựa chọn phương án phù hợp, hạn chế nguy cơ ùn tắc giao thông, gián đoạn vận tải và phát sinh chi phí xã hội.

Lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, việc di dời đoạn tuyến Hà Nội - Ngọc Hồi hoàn toàn có thể thực hiện mà không làm gián đoạn hoạt động vận tải đường sắt quốc gia. Khi các dự án liên quan hoàn thành, ga Ngọc Hồi sẽ trở thành nơi đón trả khách của các đoàn tàu tuyến phía Nam, tàu hàng sẽ hoạt động tại các ga Thường Tín và Ngọc Hồi, trong khi ga Hà Nội được định hướng trở thành ga trung tâm của mạng lưới đường sắt đô thị Thủ đô.