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Hà Nội: Cứu 4 người mắc kẹt trong ngôi nhà bị hỏa hoạn lúc rạng sáng

Thanh Hà

TPO - Trong quá trình chữa cháy ngôi nhà của người dân ở khu tập thể Cục Đối ngoại (Phương Liệt, Hà Nội), lực lượng chức năng đã giải cứu 4 người dân bị mắc kẹt.

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Lực lượng chữa cháy đưa nạn nhân mắc kẹt ra ngoài.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 4h ngày 11/6, tại nhà của người dân ở số 7 Tập thể Cục Đối ngoại, tổ dân phố số 52 phường Phương Liệt, TP Hà Nội.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chữa cháy đến hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ và chữa cháy.

Tại hiện trường, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn rộng khoảng 45m2, cao 5 tầng, đám cháy xuất phát từ phòng ngủ tầng 2.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn bên trong ngôi nhà có 5 người. Các nạn nhân là người thân trong gia đình.

Lực lượng chức năng đã tiếp cận từ mái nhà bên cạnh, cắt "chuồng cọp", kịp thời đưa 4 người đến nơi an toàn. Ngoài ra, một người mắc kẹt là ông T. - chủ nhà đã tự thoát ra ngoài.

Hơn 5h cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Thanh Hà
#Cứu hộ trong vụ hỏa hoạn #Chữa cháy tại Hà Nội #Tai nạn cháy nhà #Cứu người mắc kẹt #Cháy nhà dân ở Hà Nội

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