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Xử lý tài xế xe biển xanh đỗ xe nơi có biển cấm

Phú Nguyễn

TPO - Một trường hợp xe biển xanh đỗ xe sai quy định tại xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang đã bị lực lượng CSGT xác minh, xử lý sau phản ánh của người dân.

Ngày 11/6, Cục CSGT cho biết, từ phản ánh của người dân qua ứng dụng VNeTraffic và tài khoản Zalo của Cục trưởng Cục CSGT, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã xác minh, xử lý trường hợp xe biển xanh đỗ tại nơi có biển cấm trên địa bàn xã Đồng Văn.

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Chiếc xe biển xanh đỗ trên vỉa hè. Ảnh cắt từ clip.

Qua xác minh, ngày 10/6, lực lượng chức năng đã mời ông V.M.S. (SN 1992, trú tại xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang) đến làm việc.

Tại cơ quan công an, ông S. xác nhận vào khoảng 7h10 ngày 6/6, tại tổ 3, thôn Đồng Tâm, xã Đồng Văn, ông điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 23A-008.xx (biển nền màu xanh, chữ số màu trắng) và thực hiện hành vi đỗ xe tại vị trí có gắn biển báo "Cấm đỗ xe".

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông V.M.S. về hành vi "Đỗ xe nơi có biển Cấm đỗ xe".

Theo quy định tại điểm e, khoản 3, Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi trên bị xử phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của người dân thông qua các nền tảng trực tuyến đã góp phần nâng cao hiệu quả giám sát, xử lý vi phạm, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Phú Nguyễn
#Tuyên Quang #Xe biển xanh #Đỗ trái phép

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