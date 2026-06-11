'Hiểu sâu, làm đúng, làm đến nơi đến chốn, làm có hiệu quả'

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, nền tảng của đối ngoại là tự chủ chiến lược và tự cường dân tộc, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách và coi đóng góp cho cộng đồng quốc tế là trách nhiệm. Nêu 5 định hướng lớn cần tập trung thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, phương châm “hiểu sâu, làm đúng, làm đến nơi đến chốn, làm có hiệu quả”.

Ngày 11/6, tại toà nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Nghị quyết số 06 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là một trong những nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, đối ngoại của Việt Nam thể hiện sự đổi mới tư duy, thể hiện rõ bởi các luận điểm lớn mang tính định hình tư tưởng. Đối ngoại được xác định là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”, giữ vai trò tiên phong trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và kiến tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Duy Linh.



Đối ngoại phải phát triển tương xứng với tầm vóc, vị thế và bản sắc văn hóa của dân tộc, góp phần khẳng định hình ảnh một Việt Nam độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và có trách nhiệm. Nền tảng của đối ngoại là tự chủ chiến lược và tự cường dân tộc, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách và coi đóng góp cho cộng đồng quốc tế là trách nhiệm. Đối ngoại là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh công tác đối ngoại trong thời gian tới tập trung vào 5 định hướng lớn:

Thứ nhất, phát huy vai trò tiên phong trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, kiến tạo cục diện quốc tế thuận lợi cho đất nước.

Thứ hai, đưa đối ngoại trở thành động lực mở ra không gian phát triển mới, gắn kết hữu cơ với tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần thu hút các nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài phục vụ phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Thứ ba, chủ động tham gia và đóng góp trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam tại các cơ chế đa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06. Ảnh: Duy Linh.

Thứ tư, nâng tầm vị thế quốc gia tương xứng với tầm vóc lịch sử, bản sắc văn hóa, vị thế của đất nước, đóng góp tích cực vào nền văn minh nhân loại.

Thứ năm, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, ngang tầm nhiệm vụ chiến lược trong kỷ nguyên mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, phương châm “hiểu sâu, làm đúng, làm đến nơi đến chốn, làm có hiệu quả”, đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương cả nước quán triệt và khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình hành động, kế hoạch công tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tỏ tin tưởng sâu sắc rằng với quyết tâm chính trị cao, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Nghị quyết 06 sẽ sớm đi vào cuộc sống để đối ngoại phát huy tốt vai trò tiên phong và nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, góp phần vào việc xây dựng một nước Việt Nam phát triển, độc lập, tự chủ và tự cường trong giai đoạn mới.