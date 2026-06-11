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Dự án bãi xe tĩnh đường Đại Cồ Việt: 110 hộ dân được tái định cư tại đâu?

Trần Hoàng

TPO - 110 hộ dân tại đường Đại Cồ Việt phải di dời phục vụ dự án đầu tư xây dựng Bãi đỗ xe tĩnh dọc phía Nam đường Đại Cồ Việt sẽ được bố trí 110 căn nhà ở xã hội tại 3 dự án trên địa bàn quận Hoàng Mai cũ.

Liên quan đến dự án đầu tư xây dựng Bãi đỗ xe tĩnh dọc phía Nam đường Đại Cồ Việt, ngày 26/9/2025, UBND TP Hà Nội đã có quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Theo đó, địa điểm thực hiện dự án tại ô đất ký hiệu B1, B2 phường Bạch Mai, TP Hà Nội.

Tổng vốn đầu tư được điều chỉnh lên 1.193,764 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là hơn 238 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động hợp pháp khác.

Tiến độ thực hiện dự án được yêu cầu hoàn thành đưa vào sử dụng trong khoảng thời gian từ Quý III/2028 đến Quý IV/2028.

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Toàn cảnh dự án đầu tư xây dựng Bãi đỗ xe tĩnh dọc phía Nam đường Đại Cồ Việt

UBND TP Hà Nội yêu cầu nhà đầu tư là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm hồ sơ đề nghị điều chỉnh chấp thuận chủ trương dự án.

Nhà đầu tư cũng có trách nhiệm đảm bảo cân đối đủ nguồn vốn chủ sở hữu, huy động vốn hợp pháp... để thực hiện dự án đúng tiến độ được duyệt.

Liên quan đến 110 hộ dân trên đường Đại Cồ Việt phải di dời để thực hiện dự án, từ tháng 10/2021, UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành các Quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt phương án với diện tích thu hồi là 146,48 m2. Trong đó, có 4/5 hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng với diện tích 119,79 m2/146,48 m2; còn 1/5 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng với diện tích là 26,69 m2/146,48 m2;

105/110 hộ chưa phê duyệt phương án (trong đó 102/105 hộ đã có thông báo thu hồi đất, 3 hộ chưa ban hành thông báo thu hồi đất do vướng mắc nguồn gốc sử dụng đất).

Về quỹ nhà tái định cư, ngày 31/3/2026, Sở Xây dựng đã có văn bản số 6595/SXD-PTN báo cáo và đề nghị UBND TP Hà Nội bố trí 110 căn nhà ở xã hội tại quỹ nhà C khu tái định cư Trần Phú, phường Hoàng Mai để phục vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án trên.

Trần Hoàng
#Dự án bãi đỗ xe tĩnh Đại Cồ Việt #Tái định cư hộ dân đường Đại Cồ Việt #Chấp thuận điều chỉnh dự án #Quy hoạch và thu hồi đất quận Hai Bà Trưng #Phối hợp xây dựng nhà ở xã hội #Nam Đại Cồ Việt #Phường Bạch Mai

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