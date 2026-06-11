Làm rõ việc hàng vạn người dân Hà Nội phải dùng nước cặn bẩn, vàng đục

TPO - Chủ tịch Hà Nội yêu cầu kiểm tra, làm rõ thông tin người dân tại xã Tây Phương đang phải mua nguồn nước sinh hoạt được cho là nước sạch, nhưng chất lượng lại không bảo đảm, tình trạng này đã diễn ra hàng chục năm nay.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND xã Tây Phương và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin: "Hàng vạn người dân xã Tây Phương dùng "nước sạch" có màu vàng đục, nhiều cặn bẩn".

Ông Thắng yêu cầu sở, ngành, xã Tây Phương có biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo đời sống sinh hoạt người dân. Đồng thời báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện trước ngày 16/6.

Ảnh minh họa.

Trước đó, người dân tại xã Tây Phương phản ánh việc đang phải mua nguồn nước sinh hoạt được cho là nước sạch, nhưng chất lượng lại không bảo đảm, tình trạng này đã diễn ra hàng chục năm nay.

Dự án xây dựng hệ thống cấp nước và kinh doanh nước sạch Hữu Bằng (xã Tây Phương) được phê duyệt cho Công ty TNHH nước sạch Bình Dương với thời hạn thực hiện 50 năm, bắt đầu từ năm 2008.

Người dân phản ánh về chất lượng nguồn nước, TP. Hà Nội nhiều lần chỉ đạo doanh nghiệp giảm lưu lượng khai thác nước ngầm, đấu nối, chuyển đổi sang nguồn nước sạch sông Đà, tuy nhiên cho đến nay công ty này vẫn chưa thực hiện.

Vào cuối năm 2025, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã kiểm định và thông báo chất lượng nguồn nước mà công ty này cung cấp có một số chỉ tiêu chưa đạt quy chuẩn. Tuy nhiên, điều người dân bức xúc là từ đó đến nay, nguồn nước sử dụng hàng ngày vẫn chưa được cải thiện.