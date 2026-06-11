Hải Phòng thu hồi 10 nhà đất công sản ‘chây ì’ nhiều năm

TPO - Sau hơn 1 tháng triển khai kế hoạch cưỡng chế, lực lượng chức năng TP Hải Phòng đã thu hồi được 10/14 nhà đất công sản cho cơ quan có thẩm quyền quản lý để xây dựng phương án khai thác, sử dụng hiệu quả tài sản công.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Tuấn – Trưởng Thi hành án dân sự TP Hải Phòng cho biết, trong tổng số 14 cơ sở nhà đất công sản phải thu hồi theo bản án đã có hiệu lực, đến nay đơn vị đã phối hợp với liên ngành thu hồi được 10 cơ sở nhà đất để bàn giao cho Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng (Công ty quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng).

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, các năm 2021–2022, Công ty quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng đã khởi kiện Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng nhằm thu hồi 13 cơ sở nhà, đất do vi phạm hợp đồng thuê, qua đó thực hiện quyền quản lý tài sản công.

Các cơ sở nhà, đất công này nằm trên 7 tuyến phố trung tâm Hải Phòng. Trong đó, riêng phố Cầu Đất, tuyến phố kinh doanh sầm uất nhất Hải Phòng có 5 cơ sở nhà, đất gồm: tầng 1 các nhà số 2 và 4 do Công ty CP Con Cưng sử dụng; tầng 1 các nhà số 1 và 3 do cửa hàng vương quốc đồ chơi My Kingdom sử dụng kinh doanh; nhà 112 có nhân viên Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng bán bánh, không có người đăng ký tạm trú, thường trú.

Các cơ sở nhà đất còn lại ở phố: Trần Phú, Lạch Tray (phường Gia Viên); Quang Trung, Hoàng Văn Thụ (phường Hồng Bàng).

Đến nay, 10 đơn vị sử dụng đã bàn giao 10 cơ sở nhà đất công sản cho cơ quan chức năng TP Hải Phòng quản lý sau nhiều năm "chây ì".

Cũng trong thời gian này, Công ty quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng khởi kiện Công ty TNHH Hưng Đạo để thu hồi cơ sở nhà đất số 25 Trần Hưng Đạo.

Theo hồ sơ thi hành án, các bản án đã có hiệu lực pháp luật, bên thuê nhà không tự nguyện trả lại nhà cho Nhà nước. Để thu hồi tài sản công, Thi hành án dân sự TP Hải Phòng đã ban hành kế hoạch cưỡng chế, gửi hồ sơ cưỡng chế đến Viện kiểm sát nhân dân nơi có tài sản phải cưỡng chế, Công an TP Hải Phòng để phối hợp thực hiện cưỡng chế.

Trước thời điểm cưỡng chế, từ 19/5-8/6, đơn vị đã làm thủ tục, thu hồi được 10 điểm nhà đất công sản, có vị trí đất vàng mặt đường các phố trung tâm, như: 152 – 153 Trần Phú, 129 Lạch Tray, 112 Cầu Đất; tầng 1 nhà số 2, số 5 Trần Phú; tầng 3 nhà số 28 Quang Trung, tầng 1 nhà số 112 -114 Hoàng Văn Thụ.

Thi hành án dân sự Hải Phòng cũng cho biết, Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng cam kết trả lại 3 điểm nhà còn lại trên phố Cầu Đất và Hàng Kênh. Đơn vị này cũng đang tiếp tục làm việc với đơn vị đang sử dụng nhà số 25 Trần Hưng Đạo.

Các cơ sở nhà đất công sản số 1-3, 2-4 mặt phố Cầu Đất (TP Hải Phòng) thuộc diện thu hồi.

Theo thống kê, tổng số cơ sở nhà đất là tài sản công do Công ty quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng đang quản lý là 273 cơ sở, trong đó 159 cơ sở nhà phải thu hồi theo quy định tại Nghị định 108/2024.

Các cơ sở nhà đất thực hiện thu hồi theo hình thức khởi kiện là 59 cơ sở, trong đó có 14 cơ sở nhà đất nêu trên đã có bản án, 45 cơ sở còn lại đang thực hiện khởi kiện tại TAND các khu vực nơi có cơ sở nhà đất. Các trường hợp cơ sở nhà đất còn lại Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà phối hợp cùng chính quyền địa phương, các ngành chức năng tiếp tục vận động thu hồi.