Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thả 15 loài động vật nguy cấp, quý hiếm về tự nhiên

Tiền Lê

TPO - 15 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được thả về môi trường tự nhiên trong Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh.

Ngày 11/6, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật - Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp với Kiểm lâm khu vực Mang Yang và Công an xã Ayun, tỉnh Gia Lai tái thả 15 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm về môi trường tự nhiên.

15 cá thể thuộc các loài động vật nằm trong danh mục động vật nguy cấp, quý, hiếm (nhóm IB và IIB), được cứu hộ, chăm sóc và phục hồi sức khỏe trước khi trở lại môi trường sống tự nhiên tại Tiểu khu 432 do Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh quản lý.
Các cá thể được thả về rừng gồm: trăn đất (Python bivittatus), trăn gấm (Malayopython reticulatus), rùa núi vàng (Indotestudo elongata), mèo rừng (Prionailurus bengalensis), chim công (Pavo muticus), chim cúi rừng (Phodilus badius), kỳ đà hoa (Varanus salvator), khỉ đuôi lợn (Macaca leonina), khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides), rùa núi viền (Manouria impressa), kỳ đà vân (Varanus bengalensis).

2.jpg﻿
1.jpg
3.jpg
Lực lượng chức năng phối hợp thả những loài động vật quý hiếm.

Toàn bộ số động vật trên được tiếp nhận trong tháng 5/2026, thông qua việc tự nguyện bàn giao của người dân và sự phối hợp của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Khi mới được tiếp nhận, nhiều cá thể trong tình trạng sức khỏe yếu, thậm chí bị thương nặng, có thể trạng suy kiệt. Có những cá thể mất bản năng tự nhiên.

tien-phong-2581.jpg
Mèo rừng được thả về với tự nhiên.

Thông qua quy trình cứu hộ chuyên nghiệp, bao gồm điều trị thú y, chế độ dinh dưỡng phù hợp và phục hồi tập tính hoang dã, Trung tâm đã từng bước giúp các cá thể phục hồi sức khỏe và khả năng sinh tồn.

Kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ đầu tháng 6/2026 xác nhận, cả 15 cá thể đều đạt tình trạng sức khỏe tốt, phục hồi bản năng tự nhiên và đủ điều kiện sống độc lập trong môi trường rừng.

Tiền Lê
#động vật nguy cấp #Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh #cứu hộ #phục hồi sinh vật #Gia Lai #động vật hoang dã #bảo tồn #thả về rừng #tự nhiên #thả động vật

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe