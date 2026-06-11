Thả 15 loài động vật nguy cấp, quý hiếm về tự nhiên

Ngày 11/6, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật - Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp với Kiểm lâm khu vực Mang Yang và Công an xã Ayun, tỉnh Gia Lai tái thả 15 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm về môi trường tự nhiên.

15 cá thể thuộc các loài động vật nằm trong danh mục động vật nguy cấp, quý, hiếm (nhóm IB và IIB), được cứu hộ, chăm sóc và phục hồi sức khỏe trước khi trở lại môi trường sống tự nhiên tại Tiểu khu 432 do Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh quản lý.

Các cá thể được thả về rừng gồm: trăn đất (Python bivittatus), trăn gấm (Malayopython reticulatus), rùa núi vàng (Indotestudo elongata), mèo rừng (Prionailurus bengalensis), chim công (Pavo muticus), chim cúi rừng (Phodilus badius), kỳ đà hoa (Varanus salvator), khỉ đuôi lợn (Macaca leonina), khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides), rùa núi viền (Manouria impressa), kỳ đà vân (Varanus bengalensis).

﻿ Lực lượng chức năng phối hợp thả những loài động vật quý hiếm.

Toàn bộ số động vật trên được tiếp nhận trong tháng 5/2026, thông qua việc tự nguyện bàn giao của người dân và sự phối hợp của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Khi mới được tiếp nhận, nhiều cá thể trong tình trạng sức khỏe yếu, thậm chí bị thương nặng, có thể trạng suy kiệt. Có những cá thể mất bản năng tự nhiên.

Mèo rừng được thả về với tự nhiên.

Thông qua quy trình cứu hộ chuyên nghiệp, bao gồm điều trị thú y, chế độ dinh dưỡng phù hợp và phục hồi tập tính hoang dã, Trung tâm đã từng bước giúp các cá thể phục hồi sức khỏe và khả năng sinh tồn.

Kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ đầu tháng 6/2026 xác nhận, cả 15 cá thể đều đạt tình trạng sức khỏe tốt, phục hồi bản năng tự nhiên và đủ điều kiện sống độc lập trong môi trường rừng.