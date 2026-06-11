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Dàn ca sĩ diễn khai mạc World Cup 2026

Hương Ly

TPO - "Nữ hoàng nhạc Latin" được FIFA bố trí biểu diễn ở đầu cầu khai mạc tại Mexico. Katy Perry và Lisa sẽ "đốt cháy" sân khấu ở Los Angeles.

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Shakira sẽ đốt cháy sân khấu khai mạc World Cup 2026.

Tại World Cup 2026, người hâm mộ toàn cầu được thưởng thức chuỗi sự kiện khai mạc hoành tráng diễn ra liên tiếp tại Mexico, Canada và Mỹ. Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã công bố danh sách nghệ sĩ biểu diễn tại 3 điểm cầu khai mạc toàn những tên tuổi lớn.

Sự kiện mở màn mang tính biểu tượng giải đấu sẽ diễn ra tại sân bóng huyền thoại Estadio Azteca (Mexico) vào rạng sáng 12/6 (giờ Hà Nội). Tâm điểm là màn tái xuất của "Nữ hoàng nhạc World Cup", "Biểu tượng nhạc Latin" Shakira. Nữ ca sĩ người Colombia sẽ kết hợp cùng ngôi sao dòng nhạc Afrobeats Burna Boy, trình diễn ca khúc chủ đề Dai Dai.

Trước đó, FIFA phát hành MV Dai Dai được đầu tư mạnh nhất và có chiến lược quảng bá tốt nhất trong album World Cup 2026. MV đã vượt mốc 100 triệu view, tuy chưa thành công vang dội như kỳ vọng như đây vẫn là bản hit lớn nhất của làng nhạc hiện tại. Sự xuất hiện của Shakira trên sân khấu khai mạc/bế mạc World Cup là bảo chứng của sự bùng nổ. Lần này, Shakira tiếp tục giữ vai trò là "thỏi nam châm" giúp FIFA thu hút sự chú ý của khán giả toàn cầu.

Đến rạng sáng 13/6, sức nóng tiếp tục lan tỏa đến sân BMO Field (Toronto) của nước chủ nhà Canada. Điểm nhấn của buổi khai mạc ở đây là các màn trình diễn tôn vinh nghệ sĩ đình đám, mang tính biểu tượng của Canada. Các khán giả chìm đắm trong chất giọng cổ điển của Michael Buble và sự máu lửa từ huyền thoại rock Alanis Morissette. Tiếp đó là Alessia Cara, hiện tượng mới nổi của làng nhạc canada.

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Lisa biểu diễn ở điểm cầu khai mạc tại Mỹ.

Cuối cùng là lễ hội âm nhạc, ánh sáng, được FIFA giới thiệu mang đúng tầm vóc của một "kinh đô giải trí" tại SoFi Stadium (Los Angeles, Mỹ) vào sáng 13/6. Chủ nhà Mỹ đầu tư hơn 200 triệu USD cho sân khấu LED 360 độ khổng lồ, với tham vọng tạo ra hiệu ứng thị giác siêu thực.

Sự xuất hiện của 2 ngôi sao nhạc ở 2 thế hệ, Pop Katy Perry và Lisa (BlackPink) được chờ đợi thắp sáng buổi khai mạc ở Los Angeles. Dàn nghệ sĩ biểu diễn tại SoFI còn có ngôi sao nhạc Latin, biểu tượng của sự bốc lửa Anitta và rapper đình đám Future. FIFA kỳ vọng sẽ lập có kỷ lục về số người xem tại một buổi lễ khai mạc World Cup.

FIFA đã đầu tư khoản tiền không nhỏ để mời loạt ngôi sao âm nhạc góp mặt trong album World Cup 2026, cùng tạo ra loạt ca khúc cổ vũ cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Khi album World Cup 2026 không tạo ra hiệu ứng bùng nổ, MV World Cup (Champions) của streamer IShowSpeed bất ngờ gây sốt cõi mạng. Khán giả kêu gọi FIFA bố trí cho IShowSpeed một sân khấu ở lễ khai mạc World Cup 2026. Dù vậy, không có ngoại lệ được trao cho streamer này.

Hương Ly
#World Cup 2026 #Khai mạc #Nghệ sĩ nổi bật #Shakira #FIFA

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