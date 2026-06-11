Người đẹp với World Cup: Hà Trúc Linh dự đoán Hàn Quốc thắng Cộng hòa Czech trong ngày khai màn World Cup 2026

TPO - Hòa cùng không khí sôi động của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Hoa hậu Hà Trúc Linh đã chia sẻ những nhận định đáng chú ý về trận đấu giữa đội tuyển Hàn Quốc và Cộng hòa Czech trong ngày khai mạc World Cup 2026.

Hà Trúc Linh chia sẻ sự hào hứng trước sự kiện lịch sử với ba lễ khai mạc riêng biệt của World Cup 2026. Tuy nhiên, do lịch trình công việc nên người đẹp không thể theo dõi lễ khai mạc diễn ra vào lúc rạng sáng ngày 12/6 theo giờ Việt Nam.

Dù vậy, Trúc Linh nói rất yêu thích đội bóng Hàn Quốc nên sẽ dành thời gian theo dõi trận đấu giữa Hàn Quốc và Cộng hòa Czech vào 9h sáng ngày 12/6.

Hà Trúc Linh cho biết cô đặc biệt quan tâm đến những đội tuyển của châu Á. Theo người đẹp, Hàn Quốc là một trong những đại diện tiêu biểu của bóng đá châu Á trong hơn hai thập niên qua.

Hoa hậu Hà Trúc Linh dự đoán Hàn Quốc thắng Cộng hòa Czech trong ngày khai màn World Cup 2026.

"Tôi đánh giá đây sẽ là trận đấu rất cân bằng. Tuy nhiên, tôi vẫn nghiêng về một chiến thắng 2-1 cho Hàn Quốc. Những năm gần đây, Hàn Quốc có phong độ ổn định và rất ấn tượng. Theo những gì tôi tìm hiểu, Hàn Quốc đã góp mặt ở vòng chung kết World Cup lần thứ 11 liên tiếp, cho thấy sự ổn định đáng nể của nền bóng đá này trên bản đồ thế giới", Hà Trúc Linh chia sẻ.

Trận đấu giữa Hàn Quốc và Cộng hòa Czech được xem là một trong những màn so tài đáng chú ý nhất của ngày khai màn vòng bảng World Cup 2026. Đây cũng là lần đầu tiên hai đội gặp nhau tại một kỳ World Cup, khiến kết quả trận đấu càng trở nên khó lường.

Khép lại phần dự đoán, Hoa hậu Hà Trúc Linh bày tỏ mong muốn người hâm mộ sẽ được chứng kiến một trận cầu cống hiến, giàu cảm xúc và mang đậm tinh thần thể thao trong lễ khai mạc ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

"Tôi hy vọng cả hai đội sẽ mang đến một màn trình diễn đẹp mắt để mở đầu hành trình World Cup thật đáng nhớ", người đẹp nói.