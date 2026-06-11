Đường đến World Cup 2026 của Ai Cập: Chờ phép thuật của Salah

TPO - Đường đến World Cup 2026 của Ai Cập: Cơ hội, lực lượng, lịch thi đấu. Bóng đá Ai Cập luôn ẩn chứa sức mạnh huyền bí và đầy cuốn hút. Giải đấu năm nay nhiều khả năng là cơ hội cuối cùng để biểu tượng vĩ đại nhất Ai Cập, Mohamed Salah, phát huy những phép thuật cuối cùng để giúp đội tuyển nước nhà gây tiếng vang.

Tiêu chí

Thông tin chi tiết

Vị trí trên BXH FIFA

29

Liên đoàn trực thuộc

CAF (Châu Phi)

HLV trưởng

Hossam Hassan

Đội trưởng

Mohamed Salah

Số lần dự World Cup

4 lần (1934, 1990, 2018, 2026)

Thành tích tốt nhất

Vòng bảng

Thành tích World Cup gần nhất

Vòng bảng (2018)

Cách giành vé dự VCK

Vượt qua vòng loại khu vực châu Phi (CAF)

Ngôi sao đáng chú ý

Mohamed Salah, Omar Marmoush

Mục tiêu thực tế tại World Cup 2026

Lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng



Chiến dịch vòng loại World Cup 2026 của Ai Cập là một chuỗi trình diễn đầy thuyết phục, thể hiện sự vượt trội hoàn toàn tại bảng đấu của mình ở khu vực châu Phi. Rút kinh nghiệm từ cú sẩy chân đau đớn trước Senegal ở kỳ vòng loại trước, các cầu thủ Ai Cập đã nhập cuộc với sự tập trung tối đa, càn quét các đối thủ cùng bảng bằng những chiến thắng giòn giã và sớm thiết lập khoảng cách an toàn để giành tấm vé chính thức duy nhất của bảng đấu tới Bắc Mỹ.

Bước ngoặt lớn nhất thay đổi hoàn toàn bộ mặt của đội tuyển diễn ra vào đầu năm 2024, khi Liên đoàn Bóng đá Ai Cập quyết định bổ nhiệm HLV nội Hossam Hassan - chân sút vĩ đại nhất lịch sử quốc gia này. Sự xuất hiện của ông trên băng ghế huấn luyện đã đập tan bầu không khí ảm đạm sau thất bại tại AFCON, thổi bùng ngọn lửa tinh thần dân tộc và tính kỷ luật vốn có của các cầu thủ.

HLV Hossam Hassan đã kết nối thành công các ngôi sao đang chơi bóng tại châu Âu với các nhân tố nội địa chất lượng cao của Al Ahly và Zamalek. Dưới sự nhào nặn của ông, Ai Cập không chỉ chơi bóng bằng tư duy chiến thuật mà còn bằng niềm tự hào dân tộc mãnh liệt, giúp họ bất bại trong suốt giai đoạn then chốt của năm 2025 để hiên ngang tiến vào vòng chung kết World Cup 2026.

Đội tuyển Ai Cập đã rũ bỏ hoàn toàn sự thực dụng có phần tiêu cực dưới thời các HLV ngoại trước đây để chuyển mình thành một cỗ máy tấn công biên đầy tốc độ và trực diện. Hệ thống chiến thuật ưa thích của các Pharaoh là sơ đồ 4-3-3 cơ động, dễ dàng chuyển đổi sang 4-2-3-1 tùy thuộc vào tính chất trận đấu nhằm tối ưu hóa không gian cho các ngôi sao tấn công dâng cao.

Cách triển khai bóng của Ai Cập cực kỳ mạch lạc khi bóng được luân chuyển nhanh từ tuyến dưới thông qua các tiền vệ mỏ neo có khả năng thoát pressing tốt, trước khi tung ra những đường chuyền dài có độ cuộn cao vượt tuyến để tận dụng tốc độ của các tiền đạo cánh.

Điểm đáng sợ nhất trong triết lý này chính là tốc độ chuyển đổi trạng thái từ thủ sang công một cách chóng mặt. Ngay khi đoạt lại bóng bên phần sân nhà, trục tiền vệ trung tâm lập tức tỉa bóng thật nhanh ra nách biên cho các "máy chạy" như Salah, Marmoush bứt tốc chiếm lĩnh khoảng trống lộ liễu của đối phương.

Vai trò của hai biên tại tuyển Ai Cập được đẩy lên mức tối đa, khi các hậu vệ cánh liên tục thực hiện các pha chồng biên tạo khoảng trống cho các tiền đạo cánh bó vào trong dứt điểm như một tiền đạo ảo. Salah, Marmoush sẽ sắm vai trò này nhiều lần ở World Cup 2026 và thành bại của Ai Cập chắc chắn phụ thuộc vào 2 ngôi sao trên.

Mohamed Salah: Salah vẫn là linh hồn, vị vua không vương miện của bóng đá Ai Cập. Ở tuổi 34, Salah bước vào kỳ World Cup có thể là cuối cùng trong sự nghiệp với một khát khao cháy bỏng hơn bao giờ hết. Nhãn quan sắc bén, đẳng cấp của một siêu sao hàng đầu thế giới và cái chân trái ma thuật của anh chính là điểm tựa tối cao để dẫn dắt các đàn em vượt qua giông bão.

Omar Marmoush: Ngôi sao Man City chính là đối tác hoàn hảo với Salah trên hàng công. Marmoush sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện, khả năng đi bóng lắt léo và những cú sút phạt hàng rào trứ danh. Tại World Cup 2026, anh sẽ là mũi khoan tạo nên sự đột biến và san sẻ gánh nặng ghi bàn cho người đàn anh.

Điểm mạnh của Ai Cập

Hàng công biên đẳng cấp thế giới: Sở hữu bộ đôi Salah và Marmoush giúp Ai Cập có một trong những đôi cánh biến ảo và giàu sức sát thương nhất tại giải đấu năm nay.

Tinh thần chiến đấu rực lửa: Sự uy nghiêm và tầm ảnh hưởng của HLV huyền thoại Hossam Hassan giúp phòng thay đồ luôn duy trì sự đoàn kết và quyết tâm cao độ.

Sự ăn ý của trục nội địa: Khung xương sống của đội hình gồm nhiều cầu thủ thuộc biên chế Al Ahly - nhà đương kim vô địch châu Phi, mang lại sự thấu hiểu chiến thuật và tính kết dính cực cao.

Điểm yếu và dấu hỏi

Khoảng trống phía sau các hậu vệ cánh: Việc hai hậu vệ biên thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công có thể để lại khoảng trống mênh mông phía sau cho đối phương khai thác phản công.

Sự chênh lệch đẳng cấp: Khoảng cách về trình độ giữa nhóm ngôi sao đang chơi bóng tại châu Âu và các cầu thủ giải nội địa vẫn là một bài toán đau đầu về chiều sâu đội hình.

Gánh nặng tâm lý lịch sử: Ai Cập chưa bao giờ vượt qua được vòng bảng trong các kỳ World Cup trước đây, áp lực phá dớp có thể biến thành gánh nặng đè nặng lên đôi chân các cầu thủ.

Lịch thi đấu vòng bảng của Ai Cập

15/06/2026: Ai Cập vs Bỉ (Sân Seattle)

21/06/2026: Ai Cập vs New Zealand (Sân BC Place Vancouver)

26/06/2026: Iran vs Ai Cập (Sân Seattle)

Cơ hội đi tiếp và mục tiêu thực tế

Ai Cập sẽ đối mặt với một thử thách không hề dễ dàng nhưng cục diện lại vô cùng mở. Trận đấu mở màn gặp Bỉ sẽ là một bài kiểm tra hạng nặng, nhưng hai trận đấu tiếp theo gặp Iran và New Zealand mới chính là những trận chung kết thực sự để thầy trò HLV Hossam Hassan tích lũy điểm số.

Mục tiêu thực tế và cũng là mệnh lệnh tối thượng của toàn thể người hâm mộ Ai Cập tại chiến dịch lịch sử này là lần đầu tiên vượt qua vòng bảng . Với một lối chơi tấn công đa dạng, điểm rơi phong độ lý tưởng của các ngôi sao và sự linh mẫn từ băng ghế chỉ đạo, các "Pharaoh" hoàn toàn có quyền tự tin hoàn thành nhiệm vụ này.