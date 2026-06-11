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Chủ tịch FIFA lên tiếng giữa loạt ồn ào World Cup 2026

Hương Ly

TPO - Chủ tịch Gianni Infantino tuyên bố FIFA không thể ra lệnh cho Mỹ về việc cho phép ai nhập cảnh để góp mặt tại World Cup 2026. Dù muốn giải quyết mọi việc theo hướng tốt nhất, song có một số thứ FIFA phải "lực bất tòng tâm"

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"Hãy tin tôi khi tôi nói điều này, hoặc bạn không muốn tin cũng được, song chúng tôi luôn cố gắng tìm ra hướng giải quyết, luôn luôn là vậy", Chủ tịch Infantino phát biểu trong cuộc họp báo trước thềm World Cup tại Mexico City.

"Nhưng sau đó, tất cả cần tôn trọng thực tế rằng, chúng tôi không phải là những vị vua của thế giới để có thể ra lệnh cho các chính quyền, lực lượng cảnh sát hay những cơ quan chức năng của nước chủ nhà World Cup. Chúng tôi là một tổ chức thể thao, chúng tôi cố gắng làm tốt nhất có thể trong giới hạn quyền hạn của mình mà thôi", người đứng đầu FIFA chia sẻ tiếp.

Chủ tịch Infantino nhận được nhiều câu hỏi xoay quanh việc Mỹ làm khó ở thủ tục cấp thị thực (visa) và xem xét nhập cảnh cho cổ động viên, các thành viên đội tuyển và cả quan chức làm nhiệm vụ ở FIFA. Mới đây, trọng tài số 1 châu Phi Omar Artan bị Mỹ trục xuất ngay sau khi đáp chuyến bay đến Miami. Mỹ thông báo với FIFA về việc này và không nói rõ lý do.

Chủ tịch FIFA lên tiếng về sự cố trên: "Những gì xảy ra với Omar, vị trọng tài đến từ Somalia, thực sự rất đáng tiếc, nhưng một lần nữa, chúng tôi không kiểm soát được mọi thứ. Chúng tôi đang nỗ lực, chúng tôi sẽ thảo luận và chờ xem sao".

Người đứng đầu FIFA cho biết tổ chức đã thành công trong việc xin Mỹ cấp thị thực cho các cầu thủ Iran. "Đó là thành công của FIFA. Tôi không biết ai khác có thể xoay sở để làm được điều đó... chúng tôi không sống trên mặt trăng, chúng tôi sống trên Trái Đất và chúng tôi đã làm hết sức mình", ông cho hay.

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Trọng tài Artan bị trục xuất về nước.

Một chủ đề nóng tiếp theo được tranh luận ở buổi họp báo là giá vé tại World Cup 2026. Những ngày gần đây, làng túc cầu tranh cãi dữ dội về việc FIFA bán vé "cắt cổ" để tận thu tiền từ cổ động viên. Chính sách bán vé từng đợt của FIFA cũng bị chỉ trích dễ tạo ra hiện tượng "gom vé", kích nguồn cầu lớn hơn cung, dẫn đến sự lộng hành của các sàn chợ đen. Sau đó, một số bang như California, New Jersey, New York và Texas đề nghị điều tra FIFA.

"Chúng tôi rất bình thản về vấn đề này, bởi trước khi bắt đầu mở bán 7 triệu vé, FIFA đã tham vấn các luật sư và chuyên gia giỏi nhất về những việc cần làm," Chủ tịch Infantino lên tiếng về việc FIFA đang bị các bang ở Mỹ điều tra.

"Tại bang California, chúng tôi đã bán được 800.000 vé cho các trận đấu ở Los Angeles và San Francisco. Trong số 800.000 khách hàng đó, chỉ có 3 người phàn nàn. Sau đó có thêm người thứ tư. Những trường hợp này đã được giải quyết êm xuôi trước cả khi các cuộc điều tra bắt đầu. Chúng tôi hoan nghênh mọi cuộc điều tra. Chúng tôi sẽ trình bày mọi hồ sơ và đưa ra lập luận của mình. Nhưng điều quan trọng nhất là từng đô la chúng tôi tạo ra đều được tái đầu tư vào bóng đá", người đứng đầu FIFA chia sẻ tiếp.

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Giá vé World Cup 2026 gây ầm ĩ suốt một tháng qua.

FIFA đã niêm yết giá vé cho World Cup 2026 ở mức 140 USD, trong đó một số ghế thông thường có giá vọt lên tới 8.680 USD cho trận chung kết diễn ra vào ngày 19/7 tại New Jersey. Sau khi vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội, FIFA đã phân bổ một lượng vé giá 60 USD cho các liên đoàn quốc gia để phân phối lại cho CĐV.

Ông Infantino cho biết giá vé trung bình của World Cup 2026 ở mức dưới 500 USD, tương đương với các giải thể thao khác của Mỹ trong giai đoạn vòng loại trực tiếp (play-off). Sau cùng, Chủ tịch FIFA tuyên bố không có gì bất thường về giá vé World Cup 2026, mọi thứ đã được tính toán kỹ và phù hợp cho nhu cầu của cổ động viên.

Rạng sáng mai (giờ Hà Nội), World Cup 2026 chính thức khởi tranh với trận ra quân của Mexico và Nam Phi.

Hương Ly
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