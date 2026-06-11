Nhận định bán kết Cúp Quốc gia Ninh Bình vs Thể Công Viettel, 18h00 ngày 11/6: Cân tài cân sức

Nhận định trước trận Ninh Bình vs Thể Công Viettel

Kết thúc V.League 2025/26, Thể Công Viettel xếp trên Ninh Bình với cách biệt 3 điểm. Đoàn quân của HLV Popov đã hoàn thành mục tiêu ở đấu trường quốc nội, giờ dốc toàn lực để chinh phục chiếc cúp ở mùa giải này. Trong khi đó, Ninh Bình về thứ 3 tại V.League là sự thất bại. Đội bóng Cố đô phải vô địch Cúp Quốc gia để giải tỏa áp lực.

Yếu tố phong độ, thành tích đối đầu của 2 CLB giờ không còn quan trọng. Hai đội sẽ bước vào trận chiến sinh tử, nơi mà đẳng cấp và bản lĩnh của cầu thủ quyết định tất cả. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ có lợi thế ban đầu ở việc được chơi sân nhà.

Lực lượng của Ninh Bình vốn chất lượng và có chiều sâu tốt hơn. Dàn sao của đội bóng Cố đô như Hoàng Đức, Văn Lâm, Geovane đã quá kinh nghiệm và lọc lõi ở các trận đấu mang tính chất đỉnh cao như vậy. Trong khi đó, Thể Công Viettel sẽ kỳ vọng nhiều nhất vào Lucao.

Đó là cuộc chiến giữa Ninh Bình sẽ tấn công chủ động theo đúng triết lý của HLV Chu Đình Nghiêm và cả lợi thế sân nhà họ có. HLV Popov thì vẫn trung thành với một đấu pháp khi đưa Thể Công Viettel bước vào các trận đấu lớn, đó là ưu tiên tổ chức đội hình kỷ luật, phòng ngự chặt chẽ. Thể Công Viettel muốn đối thủ nản lòng khi cầm bóng, trước khi họ chuyển trạng thái tấn công bất ngờ và trực diện.

Trận bán kết Cúp Quốc gia sẽ là kiểm chứng rõ nhất cho sự thay đổi của Ninh Bình dưới tay HLV Chu Đình Nghiêm. Ông Nghiêm vừa đặt chân đến Cố đô, có 2 trận cuối ở V.League để làm nóng trước khi bước vào đại chiến thật sự với Ninh Bình. HLV Popov cũng gánh trên vai rất nhiều áp lực cùng Thể Công Viettel.

Phong độ, thành tích đối đầu Ninh Bình vs Thể Công Viettel

Ở V.League mùa này, 2 CLB hòa nhau cả 2 trận với tỷ số 1-1. Xét về phong độ, Ninh Bình đang nhỉnh hơn khi có sự thay đổi đáng kể dưới bàn tay HLV Chu Đình Nghiêm. Ở vòng cuối V.League mùa này, Ninh Bình hạ Hà Tĩnh 3-0, trước đó họ thắng Thanh Hóa 2-0. Thể Công Viettel cũng giành chiến thắng quan trọng trước CAHN ở vòng cuối để được thúc đẩy tinh thần trước trận bán kết Cúp quốc gia.