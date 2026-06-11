Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Messi tuyên bố đanh thép, thách thức mọi đối thủ phế truất ngai vàng của Argentina

Đặng Lai

TPO - Lionel Messi tin rằng nhiều NHM có thể nghĩ tại World Cup 2026, đội tuyển Argentina sẽ suy giảm nhuệ khí chiến đấu vì đã no nê danh hiệu. Anh tuyên bố đội bóng của mình sẽ chứng minh điều ngược lại trên sân bóng...

messi-911.png

Lionel Messi vừa đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng trong màu áo tuyển Argentina bằng pha lập công ở chiến thắng 3-0 trước Iceland. Đây là trận giao hữu thử lửa cuối cùng, đóng vai trò là bước chạy đà cực kỳ quan trọng trước thềm trận ra quân gặp Algeria tại World Cup 2026.

Pha lập công này giúp Messi phá kỷ lục của Angel Labruna để trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn cho Argentina (ở tuổi 38, 11 tháng 18 ngày). Không những thế, kết quả vừa qua còn vun đắp thêm sự tự tin cho tuyển Argentina trước ngày bắt đầu hành trình bảo vệ ngai vàng. Thủ quân đội bóng, Messi, đã thể hiện sự tự tin ấy bằng tuyên bố: "Tôi đang tận hưởng mọi thứ ngay từ những giây phút đầu tiên. Tôi rất muốn được ra sân thi đấu một lúc vì bản thân có chút khó chịu về chấn thương.

Tôi đang rất hạnh phúc, tận hưởng từng khoảnh khắc và hào hứng như mọi khi. Tôi cảm thấy rất ổn, nóng lòng muốn bắt đầu ngay để rũ bỏ những nỗi sợ hãi còn sót lại khi bị đau, qua đó có thể chơi bóng một cách thanh thoát nhất. Chúng tôi còn 1 tuần để tất cả đạt thể trạng tốt nhất và sẵn sàng cho trận ra quân”.

messi-1775009966601298293064.jpg

Điểm nhấn lớn nhất trong buổi phỏng vấn chính là lời khẳng định về “cơn đói” danh hiệu chưa bao giờ tắt của tuyển Argentina. Messi tiếp tục gửi đi thông điệp: "Như mọi khi, mỗi lần bước vào một giải đấu mới, đặc biệt là ở một kỳ World Cup thì luôn đi kèm với rất nhiều kỳ vọng. Hãy cứ để người ta nghĩ rằng chúng tôi đã no đủ danh hiệu.

Nhưng bất kể ở giải đấu nào, đây luôn là một tập thể mang DNA chiến thắng và luôn muốn nhiều hơn thế nữa. Chúng tôi sẽ tiến lên từng bước một như thường lệ, nhưng với ngọn lửa nhiệt huyết, khát vọng và niềm tin vững chắc vào khả năng của chính mình.

Tập thể này xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất đang đến. Chúng tôi sẽ nỗ lực như mọi khi, người hâm mộ đừng bao giờ nghi ngờ việc chúng tôi sẽ cống hiến tất cả mọi thứ trên sân, giống như cách chúng tôi đã và đang làm suốt thời gian qua. Đôi khi kết quả như ý, đôi khi không, nhưng chúng tôi may mắn vì những năm gần đây luôn có kết quả tích cực.

Mọi thứ đang rất khó khăn và ngày càng khó khăn hơn, nhưng chúng tôi đã quen với điều đó, người hâm mộ cũng đã quen với vị thế đó, và toàn đội sẽ cố gắng lặp lại thành tích vô địch. Đây là bóng đá, có thắng có thua nhưng các đối thủ sẽ phải rất chật vật mới có thể đánh bại chúng tôi vì Argentina là một đội tuyển cực kỳ giàu sức cạnh tranh".

Đặng Lai
#Lionel Messi #World Cup 2026 #Argentina #bóng đá #kỷ lục #thành tích #đội tuyển Argentina #Messi #tin tức WC

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe