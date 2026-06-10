Đường đến World Cup 2026 của Saudi Arabia: 'Chim ưng' tung cánh

TPO - Tuyển Saudi Arabia rơi vào bảng đấu đầy thách thức với Tây Ban Nha và Uruguay. Mục tiêu khả dĩ của "Chim ưng" là giành suất thứ 3 tại bảng đấu để vào vòng 32 đội.

Hành trình giành vé đến World Cup 2026

Khác với chiến dịch vòng loại thăng hoa hướng tới Qatar 2022 dưới thời Herve Renard, con đường đến Bắc Mỹ của Saudi Arabia gập ghềnh và chông gai hơn nhiều. Sức ép từ sự kỳ vọng sau kỳ tích quật ngã Argentina bốn năm trước vô hình trung trở thành gánh nặng tâm lý đè lên vai các tuyển thủ Saudi Arabia.

Giai đoạn vòng loại thứ ba khu vực châu Á chứng kiến một "Chim ưng xanh" thi đấu thiếu ổn định. Khi rơi vào bảng đấu tử thần với sự hiện diện của Nhật Bản và Australia, Saudi Arabia không thể thiết lập được sự thống trị. Những kết quả hòa bạc nhược trước các đối thủ chiếu dưới và lối chơi bế tắc khi phải áp đặt thế trận đã đẩy họ vào thế khó. Hàng công của Saudi Arabia bộc lộ sự cùn mòn rõ rệt khi các chân sút nội địa đánh mất cảm giác bóng do phải ngồi dự bị quá nhiều cho các siêu sao ngoại binh tại giải quốc nội.

Việc chỉ cán đích ở vị trí thứ ba tại vòng bảng khiến Saudi Arabia bị đẩy xuống vòng loại thứ tư - nơi quy tụ những đội bóng đang khát khao giành tấm vé vớt. Lối chơi rườm rà, thiếu tính kết dính và một chuỗi kết quả giao hữu đáng thất vọng (đỉnh điểm là trận thua 0-4 trước tuyển Ai Cập) buộc Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia (SAFF) ra quyết định sa thải HLV và bổ nhiệm Georgios Donis khi World Cup chỉ còn tính bằng tháng.

Georgios Donis là HLV am hiểu bóng đá Saudi Arabia đến chân tơ kẽ tóc. Ông từng có nhiều năm lăn lộn tại môi trường này, dẫn dắt từ các đại gia như Al Hilal, cho đến những đội bóng tầm trung như Al Fateh, Al Wehda hay Al Khaleej. Donis không cần thời gian để làm quen. Ông biết rõ điểm mạnh, điểm yếu của từng cầu thủ nội địa, biết rõ vấn đề tâm lý họ đang gặp phải và ngay lập tức xốc lại đội bóng.

Dưới bàn tay Donis, Saudi Arabia lột xác trong hai trận play-off sinh tử ở vòng loại thứ tư. Trận đấu mang tính bước ngoặt và định đoạt số phận của họ là chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước hiện tượng Indonesia. Saudi Arabia phòng ngự kiên cường trong hiệp hai và tung ra đòn trừng phạt chí mạng ở phút bù giờ, chính thức ghi tên mình lên chuyến tàu tới Bắc Mỹ.

HLV Georgios Donis gánh trên vai trọng trách lớn.

Phong cách chơi của Saudi Arabia

Nếu như dưới thời các đời HLV trước, Saudi Arabia cố gắng vươn mình để chơi kiểm soát bóng và pressing rực lửa, thì Georgios Donis lại mang đến một triết lý hoàn toàn trái ngược: thực dụng và coi trọng sự an toàn của hệ thống phòng ngự.

Saudi Arabia của Donis chọn cách lùi sâu và thiết lập các khối boong-ke phòng ngự. Sơ đồ chính của ông thường dao động giữa 5-4-1 và 4-2-3-1 tùy thuộc vào mức độ tấn công của đối phương.

Triết lý của Donis rất rõ ràng: Không cần cầm bóng nhiều, chỉ cần kiểm soát không gian. Saudi Arabia chủ động nhường thế trận, thiết lập khối đội hình lùi sâu ngay từ khu vực giữa sân. Các tuyến thi đấu sát nhau, tạo ra những cự ly đội hình hẹp nhằm bóp nghẹt không gian ở khu vực trung lộ (zone 14). Khi đối thủ có bóng, thay vì dâng cao pressing đoạt bóng, các cầu thủ Saudi Arabia sẽ dồn ép đối thủ phải đẩy bóng ra hai biên, sau đó sử dụng những tình huống vây ráp số đông để đoạt lại bóng.

Điểm sắc bén nhất của tuyển Saudi Arabia hiện tại là tốc độ chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công chớp nhoáng. Khâu triển khai bóng không còn phụ thuộc vào những đường chuyền ngắn rườm rà từ thủ môn. Thay vào đó, ngay khi cắt được bóng, hệ thống được lập trình để tung ra các đường chuyền trực diện xuyên tuyến lên phía trên.

Nhiệm vụ luân chuyển bóng được giao phó cho Musab Al Juwayr ở trung tâm. Số 10 này sẽ làm trạm trung chuyển, tung các đường phất bóng dài chéo sân nhắm vào khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương. Hai hành lang cánh là nơi tập trung hỏa lực tốt nhất của Saudi Arabia.

Hậu vệ phải Saud Abdulhamid với nguồn thể lực dồi dào sẽ dâng cao như một tiền đạo cánh thứ hai, phối hợp cùng 2 ngôi sao Feras Al Brikan và Salem Al Dawsari để tạo ra những pha bứt tốc mang tính sát thương cao. Bài đánh chủ lực của họ là khoan thẳng vào nách trung vệ và hậu vệ biên của đối phương trước khi đưa bóng cắt ngang khung thành.

Salem Al Dawsari là niềm hy vọng lớn của Saudi Arabia.

Ngôi sao đáng chú ý

Biểu tượng và linh hồn tuyến trên: Salem Al Dawsari

Dù đã bước qua tuổi băm, Salem Al Dawsari vẫn là cái tên không thể đụng đến bên hành lang trái của Saudi Arabia. Kinh nghiệm dạn dày, nhãn quan chiến thuật sắc sảo và đặc biệt là sự lạnh lùng trong những pha dứt điểm biến anh trở thành điểm tựa tâm lý lớn nhất của toàn đội. Tại đấu trường World Cup, nơi áp lực có thể bóp nghẹt những cầu thủ trẻ, bản lĩnh của Dawsari - người từng tung cú cứa lòng hạ gục Emiliano Martinez của Argentina - là niềm hy vọng lớn nhất mà HLV Donis sở hữu.

Tiền đạo chủ lực: Feras Al Brikan

Trong bối cảnh giải quốc nội tràn ngập các tiền đạo đẳng cấp thế giới như Benzema, Mitrovic hay Ronaldo, việc Feras Al Brikan vẫn giữ được vị trí và phong độ ghi bàn tại Al Ahli là một minh chứng cho tài năng của cầu thủ này. Khác với các trung phong mắc màn trong vòng cấm, Al Brikan hoạt động rộng, sẵn sàng lùi sâu làm tường, kéo giãn hàng thủ đối phương và nguy hiểm trong các tình huống phản công nhờ tốc độ xuất phát tốt.

Trái tim tuyến giữa: Musab Al Juwayr

Tài năng trẻ 22 tuổi đang được xem là báu vật của bóng đá Saudi Arabia. Musab nổi bật nhờ khả năng thoát pressing dưới áp lực cao, nhãn quan chia bài sắc sảo và làm tốt vai trò điều tiết nhịp độ trận đấu. Anh chính là bộ não trong hệ thống của Donis, người đưa ra quyết định khi nào đội bóng nên cầm lại nhịp, và khi nào cần phất bóng dài để kích hoạt các tình huống phản công.

Máy chạy Saud Abdulhami: Hậu vệ phải thuộc biên chế AS Roma là một trong số ít tuyển thủ Saudi Arabia hiện đang thi đấu tại một giải đấu hàng đầu châu Âu. Môi trường Serie A đã trui rèn cho Abdulhamid khả năng phòng ngự chiến thuật kín kẽ cùng nền tảng thể lực sung mãn. Sự lên công về thủ nhịp nhàng của anh bên hành lang cánh phải sẽ tạo ra các phương án tấn công đột biến cho Saudi Arabia.

Điểm mạnh của Saudi Arabia

Tập thể gắn kết: Điểm mạnh của Saudi Arabia là mức độ ăn ý giữa các cầu thủ. Gần như 90% đội hình xuất phát của họ thuộc biên chế các thế lực lớn trong nước như Al Hilal, Al Nassr hay Al Ahli. Họ tập luyện, thi đấu cùng nhau hàng ngày và quá hiểu bước chạy của đối tác. Đặt trong hệ thống phòng ngự số đông và toàn sân của HLV Donis, sự kết dính ấy còn có giá trị.

Sự khó chịu của kẻ chiếu dưới: "Chim ưng xanh" sẽ chơi trong thế chiếu dưới trước Tây Ban Nha và Uruguay, nhưng điều đó biến họ thành tập thể khó chịu. Saudi Arabia từng đánh bại Argentina ở World Cup 2022 trong thế trận rình rập và tung đòn 2 đòn "chí mạng" khiến nhà vô địch thế giới thủng lưới. Đại diện của châu Á càng phát huy tinh thần như thế.

Những lỗ hổng chí mạng

Chất lượng cầu thủ tầm trung: Đây là vấn đề đau đầu nhất của bóng đá Saudi Arabia hiện tại. Việc PIF đổ tiền vung vãi mang về hàng loạt siêu sao ngoại binh đã thu hẹp không gian phát triển của cầu thủ nội. Các tuyển thủ quốc gia, đặc biệt ở vị trí thủ môn và tiền đạo cắm, thường xuyên phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị tại CLB chủ quản. Hậu quả là khi lên tuyển, họ đánh mất cảm giác không gian, phản xạ chậm chạp và thiếu đi sự nhạy bén cần thiết ở những trận cầu đỉnh cao.

Điểm yếu không chiến và phòng ngự tình huống cố định: Dù có hệ thống phòng ngự kín kẽ, điểm yếu cố hữu của cầu thủ Saudi Arabia nằm ở thể hình và khả năng tranh chấp tay đôi trên không. Bộ đôi trung vệ chủ chốt của Saudi Arabia, Abdulelah Al-Amri và Hassan Tambakti, cao lần lượt 1,85m và 1,82m. Cả 2 không giỏi không chiến và xoay xở khá chậm, sẽ là "tử huyệt" trong mặt trận phòng ngự của Saudi Arabia.

Thời gian chuẩn bị gấp rút: HLV Georgios Donis chỉ có hơn 2 tháng để định hình lại lối chơi cho Saudi Arabia trước World Cup 2026. Hai trận giao hữu trước World Cup 2026 là quá ít để các cầu thủ Saudi Arabia thấm nhuần triết lý của tân HLV Donis. Trong khi đó, các đối thủ ở bảng đấu đều có đủ thời gian chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ở Bắc Mỹ.

Saudi Arabia rơi vào bảng đấu quá khó.

Lịch thi đấu vòng bảng của Saudi Arabia (Theo giờ Việt Nam)

Trận 1: 05h00 ngày 16/06/2026: Saudi Arabia vs Uruguay (Sân vận động Miami Gardens, Florida).

Trận 2: 23h00 ngày 21/06/2026: Tây Ban Nha vs Saudi Arabia (Sân vận động Atlanta, Georgia).

Trận 3: 07h00 ngày 27/06/2026: Cape Verde vs Saudi Arabia (Sân vận động Houston, Texas).

Cơ hội đi tiếp và mục tiêu thực tế

Lá thăm may rủi đã đưa Saudi Arabia vào bảng H, nơi có sự hiện diện của cựu vương thế giới Tây Ban Nha, ông lớn Nam Mỹ Uruguay và đội bóng châu Phi giàu thể lực Cape Verde. Đây được đánh giá là một bảng đấu "khó thở" và đòi hỏi sự toan tính tuyệt đối từ HLV Georgios Donis.

Ở trận mở màn, họ đụng độ Uruguay của HLV Marcelo Bielsa. Triết lý pressing rực lửa, không ngừng nghỉ của Bielsa sẽ là bài test khắc nghiệt nhất cho hệ thống phòng ngự lùi sâu của Donis. Việc phải chịu sức ép liên tục từ những ngôi sao như Fede Valverde hay Darwin Nunez đòi hỏi hàng thủ Saudi Arabia không được phép sai lầm.

Thử thách cực đại tiếp tục đến với Saudi Arabia ở lượt trận thứ hai gặp Tây Ban Nha. Đại diện châu Á sẽ gặp thách thức lớn trước một Tây Ban Nha có quá nhiều phương án tấn công. Tuy nhiên, gặp Tây Ban Nha cũng là cơ hội để Saudi Arabia phát huy sở trường tốt nhất của họ, đó là chơi rình rập và đợi cơ hội đưa đối thủ vào bẫy.

Lượt trận cuối gặp Cape Verde sẽ mang tính chất sống còn với Saudi Arabia. Đại diện châu Phi có nền tảng thể lực sung mãn và tốc độ, nhưng tư duy chiến thuật thường không đồng bộ. Saudi Arabia buộc phải bung sức tấn công và giành lấy 3 điểm trọn vẹn ở trận cầu này, qua đó tích lũy điểm số và hệ số bàn thắng/bại để tranh đoạt một trong những suất vé vớt dành cho đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Dự đoán nhanh:



Thành tích vòng bảng: Xếp thứ 3 Bảng H (Giành 3 - 4 điểm).



Thành tích chung cuộc tại giải: Dừng bước ở vòng bảng (hoặc có thể lách qua khe cửa hẹp vào Vòng 32 đội nếu các bảng đấu khác có kết quả có lợi).

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