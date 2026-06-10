Nhận định Anh vs Costa Rica, 03h00 ngày 11/6: Tam sư gầm vang

TPO - Nhận định bóng đá Anh vs Costa Rica, Giao hữu tiền World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liệu thầy trò Thomas Tuchel có thể tìm lại sức mạnh tấn công trước khi World Cup 2026 khởi tranh? Câu trả lời sẽ có sau 90 phút tại Orlando.

Anh vs Costa Rica

Nhận định Anh vs Costa Rica

Chiến thắng trong trận đấu gần nhất trước New Zealand giúp tuyển Anh chấm dứt chuỗi hai trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng. Tuy nhiên, dù có được kết quả thuận lợi, màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel vẫn chưa thực sự thuyết phục. Đội bóng kiểm soát phần lớn thời lượng trận đấu nhưng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tạo ra những cơ hội rõ ràng trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn đáng kể. Chính vì vậy, chiến lược gia người Đức không giấu được sự thất vọng sau tiếng còi mãn cuộc.

Trận giao hữu với Costa Rica vào giữa tuần mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây sẽ là lần thử nghiệm cuối cùng trước khi tuyển Anh chính thức bước vào chiến dịch World Cup 2026. Điều khiến người hâm mộ Anh lo lắng nhất lúc này nằm ở mặt trận tấn công. Dù sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng, Tam Sư vẫn chưa thể hiện được sự sắc bén cần thiết trong những trận đấu gần đây.

Trước New Zealand, họ áp đảo về thế trận nhưng vẫn phải chờ đến khoảnh khắc lóe sáng của Kane mới tìm được đường vào khung thành đối phương. Sự phụ thuộc quá lớn vào chân sút của Bayern Munich có thể trở thành vấn đề nếu tuyển Anh đối đầu với những đối thủ mạnh hơn tại World Cup. Dẫu vậy, hàng phòng ngự vẫn đang mang đến những tín hiệu tích cực. Đây là nền tảng quan trọng để họ hướng tới tham vọng tiến sâu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ở chiều ngược lại, Costa Rica bước vào trận đấu này với quyết tâm giành chiến thắng đầu tiên dưới triều đại của HLV Fernando Batista. Kể từ ngày chiến lược gia người Argentina nhậm chức, Costa Rica trải qua 3 trận đấu không biết đến chiến thắng. Họ chỉ giành được một trận hòa trước Jordan trước khi lần lượt nhận những thất bại nặng nề trước Iran và Colombia. Tuy nhiên, Costa Rica lại đang thua kém tuyển Anh nếu xét về chất lượng nhân sự. Vì vậy, cơ hội gây bất ngờ của thầy trò Batista là rất thấp.

Lịch sử đối đầu cũng không đứng về phía đại diện Trung Mỹ. Trong hai lần gặp nhau trước đây, Costa Rica từng cầm hòa tuyển Anh 0-0 tại World Cup 2014 nhưng sau đó để thua 0-2 trong trận giao hữu năm 2018.

Với tuyển Anh, mục tiêu không chỉ là chiến thắng. Điều quan trọng hơn là tìm lại sự sắc bén trong tấn công, hoàn thiện bộ khung chiến thuật và bước vào World Cup với sự tự tin cao nhất. Còn với Costa Rica, đây là cơ hội để khởi đầu một chương mới dưới thời Batista và chứng minh rằng họ vẫn đủ khả năng cạnh tranh với những đội tuyển hàng đầu thế giới.

Phong độ, lịch sử đối đầu Anh vs Costa Rica

Phong độ của đội tuyển Anh trong 5 trận đấu gần nhất.

Phong độ của đội tuyển Costa Rica trong 5 trận đấu gần nhất.

Thành tích đối đầu giữa Anh và Costa Rica.

Thông tin lực lượng Anh vs Costa Rica

Hai đội tuyển đều có lực lượng tốt nhất.

Đội hình dự kiến Anh vs Costa Rica

Anh: Pickford; James, Stones, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Rashford; Kane.

Costa Rica: Sequeira; Quiros, Mitchell, Faerron, Araya; Salazar, Flores; Mora, Soto, Alcocer; Ugalde.

Dự đoán tỷ số Anh 2-0 Costa Rica