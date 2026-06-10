Saudi Arabia chạy đà trơn tru trước World Cup 2026

TPO - Cả Saudi Arabia và Senegal đều chủ động dàn ra thế trận chặt chẽ ở trận giao hữu cuối cùng trước World Cup 2026. Vì điều đó, trận đấu này khan hiếm cơ hội và kết thúc với tỷ số 0-0.

Đây là trận giao hữu lý tưởng để Senegal và Saudi Arabia tổng duyệt trước trận đánh lớn. Đại diện châu Á kiểm tra hệ thống phòng ngự với sơ đồ 4-4-2, được tân HLV Georgios Donis gấp rút xây dựng. Ngược lại, Senegal thử nghiệm các phương án tấn công khi đụng độ đối thủ có ý định dàn trải đội hình chặt chẽ và giữ cự ly tốt như Saudi Arabia.

HLV Pape Thiaw xoay tua đội hình cho Senegal sau trận thua tuyển Mỹ trước đó. Các trụ cột của Senegal như trung vệ Kalidou Koulibaly và tiền vệ Idrissa Gueye được cất hoàn toàn trên băng ghế dự bị nhằm tránh rủi ro chấn thương. Sadio Mane vẫn xuất phát trong đội hình chính để duy trì cảm giác bóng đỉnh cao, nhưng được rút ra nghỉ sớm ở phút 82.

Với Saudi Arabia, HLV Donis không có thời gian để thử nghiệm nữa. Ông tung ra sân đội hình tối ưu để giúp các học trò tận dụng từng trận để chơi gắn kết với nhau. Đại diện châu Á dàn ra hệ thống 4-4-2 cơ động và chặt chẽ, với ý đồ chia cắt tuyến giữa và hàng công Senegal.

Thủ môn Al-Owais chơi ấn tượng.

Hệ thống phòng ngự của Saudi Arabia đã có trận đấu tổ chức bài bản, lỳ lợm và đứng vững trước sức càn lướt từ các chân sút Senegal. Thủ thành Mohammed Al-Owais trở thành điểm sáng lớn nhất trong với 5 pha cứu thua mười mươi. Salem Al-Dawsari và trung phong Firas Al-Buraikan được HLV Donis rút khỏi sân sớm để tránh chấn thương.

Trước khi trận đấu khép lại, tiền đạo Nicolas Jackson của Senegal bị truất quyền thi đấu. Tiền đạo Chelsea nhận 2 thẻ vàng ở trận giao hữu, do đó không bị treo giò tại vòng bảng World Cup 2026.

Senegal còn nhiều việc để làm nếu muốn cạnh tranh vị trí tiến vào vòng play-off tại World Cup 2026. Ngôi sao Mane ngày càng xuống phong độ vì gánh nặng tuổi tác. Sự cân bằng ở chất lượng đội hình của Senegal cũng là vấn đề lớn.

Với Saudi Arabia, họ nỗ lực từng ngày để gắn kết cùng tân HLV Donis khi chỉ có 2 tháng chuẩn bị cho World Cup 2026. Đại diện Tây Á không còn phương án nào tốt hơn ngoài duy trì hệ thống 4-4-2, ưu tiên phòng ngự chắc chắn và trông chờ vào các tình huống chuyển trạng thái tấn công nhanh.