Nhận định bóng đá Bồ Đào Nha vs Nigeria, 02h45 ngày 11/6: Rèn 'súng' trước World Cup

TPO - Ronaldo và các đồng đội sẽ có màn tập dượt chất lượng cuối cùng trước thềm World Cup 2026 bằng trận giao hữu với Nigeria.

Ronaldo vẫn là niềm cảm hứng cho các cầu thủ Bồ Đào Nha với tinh thần thi đấu mạnh mẽ

Lịch sử đối đầu nghiêng về phía Bồ Đào Nha, gần nhất là chiến thắng với tỷ số chênh lệch 4-0 hồi năm 2022. Tuy nhiên, Nigeria hiện tại đang có phong độ ổn định với việc bất bại 6 trận gần nhất và thắng tới 9/12 trận gần đây.

Đoàn quân của HLV Eric Chelle vừa thành công chức vô địch Unity Cup tại London bằng các chiến thắng trước Zimbabwe và Jamaica. Họ cũng vừa cầm hoà 2-2 trước Ba Lan. Điểm yếu của Nigeria là thường không chơi tốt khi thi đấu trên sân khách với 7 trận liên tiếp không thắng. Do thua Congo trong trận play-off khu vực châu Phi, Nigeria đã lỡ cơ hội tham dự World Cup 2026.

Đây rõ ràng là "quân xanh" chất lượng để Bồ Đào Nha rèn quân. Để chuẩn bị cho World Cup 2026, Bồ Đào Nha vừa đánh bại Chile 2-1 ở trận giao hữu cách đây ít ngày. Sự kết hợp giữa các cựu binh như Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva với thế hệ trẻ tài năng gồm Joao Neves, Nuno Mendes, Vitinha hay Goncalo Ramos giúp HLV Martinez sở hữu đội hình có chiều sâu, giàu tính cơ động.

Tuyến giữa được đánh giá là "trái tim" bộ máy của Bồ Đào Nha với khả năng cơ động linh hoạt, khả năng kiểm soát bóng tốt và giàu kinh nghiệm. Dù đã bên kia sườn dốc, Ronaldo vẫn cho thấy khát khao mãnh liệt và năng lượng chiến đấu mạnh mẽ. Đây sẽ là điểm tựa tinh thần cho các cầu thủ Bồ Đào Nha.

Trận đấu với Nigeria cũng sẽ là dịp cuối để tuyến trên Bồ Đào Nha hoàn thiện các phương án tấn công, khả năng tận dụng cơ hội trước khung thành đối phương.

Đội hình dự kiến Bồ Đào Nha vs Nigeria Bồ Đào Nha: Sa; Cancelo, Veiga, Dias, Semedo; Silva, Costa; Leao, Fernandes, Conceicao; Ronaldo Nigeria: Okoye; Bewene, Ogbu, Fernandez, Onyemachi; Simon, Onyeka, Ndidi, Nnadi; Adams, Moffi

Dự đoán tỷ số: Bồ Đào Nha 2-1 Nigeria