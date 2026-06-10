Biểu tình quy mô lớn đe dọa lễ khai mạc World Cup 2026 tại Mexico

TPO - Hàng ngàn người biểu tình tràn xuống đường, phong tỏa một đại lộ huyết mạch dẫn thẳng đến sân vận động Azteca ở Mexico City - nơi sẽ diễn ra trận khai mạc giữa chủ nhà và đội tuyển Nam Phi vào đêm mai.

Làn sóng biểu tình này được châm ngòi và dẫn dắt bởi một nhóm thuộc nghiệp đoàn giáo viên CNTE. Họ đã tiến hành đình công từ tuần trước nhằm gây áp lực đòi chính phủ tăng lương và bãi bỏ đạo luật hưu trí hiện hành. Đây một yêu sách mà chính quyền không thể đáp ứng.

Không dừng lại ở đó, tình hình càng trở nên phức tạp khi các giáo viên dự kiến sẽ tiếp tục tuần hành vào đúng ngày khai mạc World Cup 2026. Lần này, họ tiến hành với quy mô lớn gấp đôi với sự tham gia thêm của hàng ngàn gia đình có người thân bị bắt cóc.

Có nghĩa là cuộc biểu tình vào 11/6 sẽ nhân đôi số lượng người tham gia, gửi gắm tới chính phủ 2 thông điệp: Đáp ứng yêu cầu về quyền lợi của các giáo viên; Đáp ứng yêu cầu của nhân thân những người mất tích ở Mexico dưới tay băng đảng.

Sức nóng của các cuộc biểu tình đang đe dọa trực tiếp đến hình ảnh của Mexico trong mắt người hâm mộ toàn cầu. Tổng thống Mexico, bà Claudia Sheinbaum nhấn mạnh: "Họ muốn tạo ra vẻ như đang có sự hỗn loạn xã hội trên diện rộng ở Mexico, và điều đó không đúng sự thật”.

Người biểu tình sẽ tổ chức phản đối ở bên ngoài sân Azteca

Dù khẳng định trận đấu mở màn chắc chắn sẽ diễn ra an toàn và ưu tiên phương pháp đối thoại thay vì đàn áp, chính quyền Mexico vẫn buộc phải ban bố các biện pháp an ninh nghiêm ngặt. Hàng ngàn cảnh sát đã được huy động, các rào chắn bê tông kiên cố được dựng lên quanh sân Azteca. Trước đó, cảnh sát thậm chí đã phải dùng đến hơi cay và đạn cao su để giải tán đám đông cắm trại gần khu vực fanzone tại Quảng trường Zocalo.

Tuy nhiên, nỗ lực xoa dịu của chính phủ dường như chưa mang lại kết quả. Những người biểu tình vẫn giữ thái độ vô cùng kiên quyết. Chia sẻ với hãng tin AFP, người biểu tình Angel Villalobos mạnh mẽ tuyên bố: "Chúng tôi dự định sẽ tiến đến sân vận động. Chính phủ đã đưa ra một số phản hồi, nhưng chúng không giúp ích gì; chúng không thỏa đáng." Đồng quan điểm, anh Austreberto Flores, một người biểu tình khác đang tìm cách áp sát sân Azteca khẳng định: "Chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh của mình”.

Có thể không gây ra mối nguy hại bạo động nhưng số người này nhiều khả năng sẽ làm tắc nghẽn các con đường đổ về sân Azteca. Điều đó có nghĩa rằng hàng trăm, hàng ngàn người hâm mộ có vé tham dự trận khai mạc sẽ không thể xuất hiện trên sân đúng như lịch trình. Và điều đó sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới công tác tổ chức. Đây chính là điều mà ban tổ chức giải lo ngại nhất về sự cố đang diễn ra.