Olise lập hat-trick, Pháp đánh bại Bắc Ireland trước thềm World Cup

TPO - Đội tuyển Pháp có màn chạy đà hoàn hảo trước thềm World Cup 2026 khi đánh bại Bắc Ireland 3-1 với một hat-trick của Michael Olise.

Khi Mbappe kém duyên, Pháp đã có Michael Olise

Đây có lẽ chính là bất ngờ lớn nhất đoàn quân của HLV Deschamps dành cho các CĐV Pháp. Khi Mbappe tỏ ra kém duyên, đội tuyển Pháp đã có sự toả sáng của Olise.

Dù chỉ là trận giao hữu, HLV Didier Deschamps vẫn tung ra đội hình mạnh với Mbappe trong đội hình xuất phát. Đội chủ nhà sớm kiểm soát thế trận khi nhập cuộc, nhưng vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ Bắc Ireland.

Bước ngoặt chỉ đến ở phút 43, từ đường chuyền dài của Dayot Upamecano, Ousmane Dembele dứt điểm buộc thủ môn phải cản phá, trước khi Olise lao vào đá bồi chính xác mở tỷ số trận đấu.

Bàn thắng giúp các học trò của HLV Deschamps giải toả tâm lý và chỉ 4 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Olise có bàn thứ 2. Tình huống đến sau pha volley quyết đoán khi hàng thủ Bắc Ireland và thủ môn Pierce Charles phối hợp không tốt.

Ngôi sao đang khoác áo Bayern Munich hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình phút 75 với pha cứa lòng chân trái kỹ thuật, khiến thủ môn Bắc Ireland không thể cản phá. Trước đó vào phút 64, Bắc Ireland có bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-2 nhờ công Patrick Kelly.

Với chiến thắng trước Bắc Ireland, Pháp có thể tự tin bước vào cuộc đua ở World Cup 2026.