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Mỹ cấm cửa trọng tài số 1 châu Phi bắt World Cup 2026

Hương Ly

TPO - Trọng tài Artan vừa đặt chân tới Miami phải bắt chuyến bay khác trở lại Istanbul vì không được Mỹ cho phép nhập cảnh.

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Trọng tài người Somalia, Omar Artan, không thể làm nhiệm vụ tại World Cup 2026 sau khi bị Cơ quan Hải quan Mỹ từ chối cấp quyền nhập cảnh. "Vị vua áo đen" vừa nhận giải Trọng tài xuất sắc nhất châu Phi năm 2025 phải lên chuyến bay trở lại Istanbul ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Miami. Giấc mộng trở thành trọng tài Somalia đầu tiên trong lịch sử bắt World Cup cũng tan biến với Artan.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) nhanh chóng xác nhận sự cố của trọng tài Artan. Cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới khẳng định sẽ không can thiệp vào các quy trình nhập cư của nước chủ nhà, bao gồm cả khâu xét duyệt thị thực. Giới chức Mỹ cũng thông báo thẳng với FIFA rằng, họ không thay đổi quyết định cấm trọng tài Artan nhập cảnh.

Rắc rối bắt nguồn từ việc Somalia đang nằm trong danh sách quốc gia bị Mỹ hạn chế cấp thị thực. Artan sốc vì bị cấm nhập cảnh vào Mỹ và tuyên bố ông có đầy đủ điều kiện để được dự World Cup. Người phát ngôn của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) cho biết lực lượng chức năng đã đưa vị trọng tài này vào diện "kiểm tra bổ sung" ngay khi ông đặt chân đến Mỹ vào thứ Bảy tuần trước.

Sau quá trình thẩm định kỹ lưỡng, các nhân viên hải quan đánh giá ông Artan không đủ điều kiện nhập cảnh do nhiều lo ngại phát sinh trong khâu rà soát lý lịch. Quy định hiện hành cho phép chính phủ nước chủ nhà nắm quyền quyết định cuối cùng về việc ai nhận được thị thực và ai được phép bước qua biên giới của họ, bất chấp chuyện trọng tài Artan được FIFA triệu tập làm nhiệm vụ tại World Cup 2026.

Quyết định cứng rắn từ Mỹ đang vấp nhiều làn sóng chỉ trích gay gắt. Ông Ciise Aden Abshir, Cố vấn Bộ Thể thao Somalia, đề nghị cộng đồng bóng đá bảo vệ ông Artan. Vị quan chức này khẳng định: "Hành động cấm nhập cảnh không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng cá nhân ông Artan, mà còn chà đạp lên những cam kết của bóng đá về sự công bằng, năng lực thực chất và tinh thần thể thao cao thượng".

Trước ngày khai màn World Cup 2026, chủ nhà Mỹ thực hiện một loạt động thái cứng rắn để bảo đảm lợi ích quốc gia. Họ gây khó dễ cho các thành viên đội tuyển Iran trong việc nhập cảnh và lưu trú. Mỹ yêu cầu tuyển CHDC Congo cách ly đủ 21 ngày ở quốc gia khác trước khi tới Mỹ. Nếu tuyển CHDC Congo làm trái quy định, tất cả không được nhập cảnh vào Mỹ, bất chấp World Cup 2026 sắp diễn ra.

Hương Ly
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