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U19 Thái Lan giúp U19 Việt Nam thắp sáng hy vọng vào bán kết

Hương Ly

TPO - U19 Thái Lan thắng U19 Malaysia 3-2 trong cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. Kết quả này giúp U19 Việt Nam níu kéo hy vọng vào bán kết U19 Đông Nam Á.

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Bảng B của giải U19 Đông Nam Á 2026 hạ màn với thứ tự lần lượt thuộc về Thái Lan (9 điểm), Malaysia (6 điểm), U19 Singapore (3 điểm) và U19 Brunei (0 điểm). U19 Malaysia rơi xuống nhóm nhì bảng để cạnh tranh tấm vé vớt vào bán kết cùng U19 Việt Nam.

Kết quả của trận U19 Malaysia thắng U19 Brunei bị hủy, đồng nghĩa "Những chú hổ Malay" kết thúc vòng bảng với 3 điểm và hiệu số bàn thắng/bại +2. Như vậy, U19 Việt Nam (3 điểm, +4) vượt lên U19 Malaysia vì hiệu số bàn thắng/bại tốt hơn.

Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi sẽ chờ đợi kết quả trận đấu còn lại ở bảng C, U19 Australia đối đầu U19 Campuchia. Cả 2 đội đang có 3 điểm. U19 Việt Nam sẽ đi tiếp khi ở trận cuối của bảng C, U19 Campuchia thua U19 Australia. Nếu U19 Campuchia thắng, 2 đội bảng C nhiều khả năng cùng dắt tay đi tiếp khi U19 Australia đang có hiệu số +10. Còn khi U19 Campuchia và U19 Australia hòa, 2 đội chắc chắn cùng vào bán kết.

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U19 Thái Lan thắng cảm xúc.

Trở lại với trận đấu, hiệp một diễn ra tưng bừng với 4 bàn thắng chia đều cho 2 đội. U19 Malaysia mở tỷ số từ pha dàn xếp đá phạt góc ở phút 13. Phút 21, U19 Thái Lan gỡ hòa, sau đó vượt lên dẫn 2-1 từ phút 42. Nhưng trước khi hiệp một khép lại, U19 Malaysia kịp gỡ hòa 2-2.

45 phút đầu tiên diễn ra với tốc độ chậm, chuyên môn thấp. Trận đấu gãy vụn vì nhiều pha phạm lỗi của 2 đội. U19 Thái Lan chơi tốt hơn và tạo ra số lượng tình huống tấn công nguy hiểm vượt trội. Dù vậy, các chân sút của "Tiểu voi chiến" vô duyên trong nhiều tình huống. U19 Malaysia chọn cách chơi chậm rãi và tận dụng tốt các thời cơ họ có.

Sang hiệp 2, trận đấu diễn ra tẻ nhạt khi cả 2 đội đều không muốn dâng cao tấn công. Bóng được cầu thủ U19 Thái Lan và U19 Malaysia chuyền qua lại ở giữa sân. Họ không muốn pressing nhau và cũng không đẩy nhanh tốc độ.

Nhịp độ trận đấu chỉ được đẩy cao từ phút 80 khi U19 Malaysia bắt đầu có ý định tìm bàn thắng. U19 Thái Lan suýt ghi bàn ở phút 77 khi số 7 của họ là Amar Imran dứt điểm cận thành trong khu vực cấm địa nhưng bóng đi vọt xà. Ba phút sau, U19 Thái Lan hưởng phạt đền. Kongsri bước lên chấm 11m và thực hiện thành công.

U19 Malaysia nỗ lực tấn công trong 10 phút còn lại nhưng không tạo ra đột biến. Chiến thắng 3-2 cho U19 Thái Lan là tỷ số cuối cùng.

Xem ĐỘC QUYỀN Giải vô địch U19 Đông Nam Á từ 01/06 – 14/06 trên TV360 tại https://tv360.vn. Miễn phí data 4G/5G Viettel.

Hương Ly
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