Tuyển Scotland bị cả đội Na Uy đả kích là 'lật lọng', 'thiếu chuyên nghiệp'

TPO - HLV trưởng đội tuyển Na Uy, Stale Solbakken, rất tức giận với quyết định của đội tuyển Scotland khi HLV Steve Clarke đơn phương hủy bỏ trận giao hữu kín giữa hai đội. Nguyên nhân được Scotland đưa ra là do "một vài lo ngại nhỏ về vấn đề thể lực" nhưng phía Na Uy không chấp nhận.

Theo kế hoạch, trận giao hữu kín này dự kiến được tổ chức tại khu huấn luyện của Scotland ở Charlotte, Mỹ. Đây là cơ hội lý tưởng để ban huấn luyện hai bên tung các cầu thủ dự bị hoặc ít thi đấu vào sân nhằm duy trì cảm giác bóng trước khi World Cup chính thức khởi tranh, ví dụ như Erling Haaland. Tuy nhiên, Na Uy, đội vừa có trận hòa 1-1 trước đối thủ cùng bảng của Scotland là Morocco, lại bất ngờ nhận được thông báo hủy trận đấu vào giờ chót.

Thay đổi phút chót khiến HLV Solbakken vô cùng bức xúc. Phát biểu trên đài NRK, chiến lược gia này gay gắt chỉ trích: "Điều này thực sự khiến tôi ngỡ ngàng, đó là sự thiếu chuyên nghiệp từ Scotland. HLV trưởng của họ không trực tiếp gọi cho tôi mà lại dùng trưởng đoàn để thông báo sau khi chúng tôi đã hoàn tất buổi tập ngày hôm qua, thực sự quá thiếu chuyên nghiệp".

Ông nhấn mạnh thêm: "Tôi không nghĩ rằng những chấn thương mà họ lấy làm lý do lại có thể xảy ra ngay trong buổi tập cuối cùng. Hoàn toàn không phải vậy. Quyết định này thật đáng thất vọng. Nhưng chúng tôi đành phải chấp nhận thực tế, đó là lý do chúng tôi đã phải tự điều chỉnh lại đội hình trong trận đấu hôm nay".

HLV Solbakken rất bức xúc vì trận đấu bị hủy

Các trụ cột của Na Uy cũng không giấu được sự hụt hẫng. Đội trưởng Martin Odegaard chia sẻ: "Tất nhiên sự việc này thật điên rồ. Chúng tôi rất muốn có một trận đấu để tất cả mọi người đều được cọ xát thực tế. Nhưng bóng đá và cuộc sống là vậy; chúng tôi không thể phàn nàn mãi. Toàn đội phải tìm ra giải pháp khác".

Hậu vệ Brede Hangeland cũng thẳng thắn bày tỏ sự thất vọng về cách hành xử của đối tác: "Chúng tôi đã lên kế hoạch cho trận đấu này từ nhiều tháng trời. Thật đáng xấu hổ khi họ lại hủy bỏ nó chỉ vài ngày trước khi bóng lăn. Đã có rất nhiều nỗ lực trong khâu tổ chức, những bản thỏa thuận và cả lời hứa của những quý ông vậy mà đột nhiên họ lại lật lọng. Tôi cho rằng đó là một cách hành xử vô cùng yếu kém".

Na Uy sẽ đá trận mở màn World Cup vào ngày 17/6 gặp Iraq, trong khi Scotland sẽ có trận ra quân vào ngày 14/6 trước đối thủ Haiti. Bỏ lại sau lưng sự cố không vui này, toàn đội Na Uy đang phải nhanh chóng xốc lại tinh thần để hướng tới giải đấu lớn nhất hành tinh.