Ra mắt Kênh Thể thao quốc gia VTV6 'Vì một Việt Nam khỏe mạnh'

TPO - Ngày 8/6, Đài Truyền hình Việt Nam chính thức ra mắt Kênh Thể thao VTV6 với thông điệp “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, đánh dấu bước đi quan trọng trong chiến lược đồng hành cùng sự phát triển thể chất, sức khỏe và đời sống tinh thần của người dân.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Tại lễ ra mắt, Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu: "Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị khẳng định: Sức khỏe là vốn quý nhất của con người, là nền tảng cho hạnh phúc của mỗi người và cho sự phát triển thịnh vượng, bền vững của đất nước. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhiều lần khẳng định: Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển; đích đến cuối cùng của mọi chủ trương, chính sách là nâng cao đời sống, sức khỏe và hạnh phúc của Nhân dân".

"Việc Kênh Truyền hình Thể thao chính thức ra mắt là minh chứng sinh động cho quyết tâm đưa Nghị quyết 72-NQ/TW vào cuộc sống; đồng thời là hoạt động thiết thực hưởng ứng Chương trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn xã hội về rèn luyện thể chất, dinh dưỡng hợp lý và lối sống lành mạnh", ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Với thông điệp “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, VTV6 được định vị là kênh truyền hình dành cho mọi người dân và mọi môn thể thao. Bên cạnh các giải đấu đỉnh cao cùng những sự kiện thể thao lớn trong nước và quốc tế, kênh sẽ dành thời lượng đáng kể cho thể thao học đường, thể thao cộng đồng, các giải phong trào và những môn thể thao truyền thống gắn bó với đời sống văn hóa của người Việt.

Không chỉ phản ánh đời sống thể thao chuyên nghiệp, VTV6 còn hướng tới tôn vinh những câu chuyện truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần sống năng động, tích cực và xây dựng văn hóa rèn luyện thể chất trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, cho biết, Kênh Thể thao VTV6 mang một sứ mệnh rõ ràng: "Góp phần thúc đẩy tinh thần tập luyện thể dục, thể thao trong cộng đồng; cung cấp thông tin, kiến thức, hướng dẫn người dân tập luyện, chơi thể thao đúng cách; lan tỏa chế độ dinh dưỡng hợp lý, lối sống lành mạnh và nhận thức tích cực về chăm sóc sức khỏe. Với kênh Thể thao VTV6, khán giả không chỉ xem thể thao, mà còn được truyền cảm hứng để sống vui, sống khỏe hơn mỗi ngày".

Kênh VTV6 phát sóng liên tục 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần với hệ thống nội dung đa dạng gồm tin tức, truyền hình trực tiếp các sự kiện thể thao, chương trình bình luận, phân tích chuyên sâu và các chuyên mục đồng hành cùng phong trào thể thao trên cả nước. Đáng chú ý, VTV6 xây dựng hệ thống bản tin thể thao hằng ngày vào các khung giờ 6h30, 11h45, 18h30 và 22h00, đồng thời linh hoạt điều chỉnh lịch phát sóng để theo sát những sự kiện thể thao nổi bật trong nước và quốc tế.

Bên cạnh hạ tầng phát sóng truyền thống, VTV6 cũng được phát triển đồng bộ trên các nền tảng số của VTV, hướng tới tối ưu trải nghiệm đa màn hình và mở rộng khả năng tiếp cận công chúng.

Một số hình ảnh tại lễ ra mắt Kênh VTV6: