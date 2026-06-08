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Hy hữu World Cup 2026: Tuyển Thụy Sĩ nhận cảnh báo nóng vì... rắn độc

Hương Ly

TPO - Quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026 của tuyển Thụy Sĩ tại Mỹ xuất hiện diễn biến hy hữu khi nơi đóng quân của họ có nhiều loại rắn kịch độc.

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Khu vực đỏ cảnh báo rắn độc vây quanh sân tập của Thụy Sĩ.

Cụ thể, đội bóng đến từ châu Âu chọn Học viện San Diego Jewish ở thung lũng Carmel (California) làm đại bản doanh. Trên bản đồ phân bố điểm hoạt động của tuyển Thụy Sĩ, bên cạnh các khu vực chức năng thông thường như phòng gym, phòng thay đồ hay khu tập luyện chuyên biệt cho thủ môn, ban tổ chức phải khoanh một vạch đỏ sọc lớn ngay cạnh sân tập. Đó là khu vực được đánh dấu "cảnh báo rắn độc".

Yahoo Sport nhấn mạnh các thành viên tuyển Thụy Sĩ cần đặc biệt cẩn trọng vì mối đe dọa này. Quận San Diego vốn là "lãnh địa" tự nhiên của nhiều loài rắn đuôi chuông. Theo thông tin từ bảo tàng lịch sử ở địa phương, khu vực này là nơi cư trú của ít nhất 4 loài rắn đuôi chuông kịch độc.

Đội ngũ nhân viên và các tuyển thủ Thụy Sĩ được quán triệt tuyệt đối không tự ý đi vào các bụi rậm xung quanh sân tập để nhặt bóng hay đi đường tắt. Chỉ cần bị rắn độc cắn, thành viên của Thụy Sĩ gặp rắc rối lớn trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026. Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sắp tổ chức tại Bắc Mỹ đã đến gần, do đó Thụy Sĩ không thể thay đổi đại bản doanh.

Đây rắc rối "dở khóc dở cười" với các thành viên tuyển Thụy Sĩ. Đội bóng xứ đồng hồ vốn chủ động chọn San Diego làm nơi đóng quân để có môi trường yên tĩnh, được tập trung tối đa tâm trí trước trận mở màn chiến dịch vòng bảng gặp Qatar vào ngày 13/6 tới tại Santa Clara. Giờ đây, bên cạnh việc rèn giũa chiến thuật, họ phải gánh thêm nỗi lo cảnh giác với những vị khách "không mời mà tới".

Hương Ly
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