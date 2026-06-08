Nhận định bảng B World Cup 2026: Những cuộc đụng độ đa phong cách

TPO - Bảng B chứng kiến sự góp mặt của Thụy Sỹ, Canada, Qatar và Bosnia & Herzegovina. 4 đội tuyển này thi đấu theo 4 phong cách khác nhau làm nên những cuộc so tài mang nhiều màu sắc mà ở đó, chắc chắn Thụy Sỹ vẫn được đánh giá là ứng cử viên số một nhờ đẳng cấp vượt trội và sự ổn định đáng kinh ngạc.

​

THÔNG TIN NHANH BẢNG B WORLD CUP 2026 Các đội: Thụy Sỹ, Canada, Qatar, Bosnia & Herzegovina Đội được đánh giá cao nhất: Thụy Sỹ Ẩn số đáng chú ý: Canada và Qatar Trận đáng xem: Canada vs Thụy Sỹ; Thụy Sỹ vs Bosnia & Herzegovina Ngôi sao nổi bật: Granit Xhaka (Thụy Sỹ), Alphonso Davies (Canada), Akram Afif (Qatar), Ermedin Demirovic (Bosnia & Herzegovina) Dự đoán đội đi tiếp: Thụy Sỹ, Canada

Bảng B có thể không sở hữu những thế lực mang biểu tượng truyền thống như Brazil, Pháp hay Argentina, nhưng chắc chắn lại là một trong những bảng đấu mang tính chất đa dạng bậc nhất của giải đấu. Đây là nơi hội tụ hoàn hảo của bốn trường phái bóng đá hoàn toàn khác biệt đến từ bốn lục địa: sự thực dụng, khoa học và kỷ luật của Tây Âu (Thụy Sỹ); lối chơi tốc độ đầy sức mạnh thể chất của Bắc Mỹ (Canada); kỹ thuật lắt léo, linh hoạt và bản sắc vươn lên của châu Á (Qatar); cùng phong cách thi đấu đậm chất máu lửa, lỳ lợm của bóng đá Balkan (Bosnia & Herzegovina.

Khoảng cách trình độ giữa các đội bóng trong bảng đấu này là không quá lớn, điều này hứa hẹn biến mỗi trận đấu tại vòng bảng trở thành một màn kịch chiến thực sự. Thụy Sỹ nghiễm nhiên chiếm thế thượng phong với tư cách là đội bóng có thứ hạng FIFA cao nhất, cùng việc sở hữu một đội hình dàn trải những cá nhân xuất sắc đang là trụ cột tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Đẳng cấp của họ là không phải bàn cãi. Thế nhưng, họ sẽ vấp phải một thách thức khổng lồ mang tên Canada. Là một trong ba nước đồng chủ nhà, Canada được thi đấu dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng chục nghìn khán giả nhà. Ý chí chiến đấu, niềm tự hào và khát khao thể hiện bản thân của dàn sao trẻ xứ sở lá phong đỏ chắc chắn sẽ tạo ra một bầu không khí bùng nổ, có khả năng nhấn chìm bất cứ đối thủ nào.

Trong khi đó, Qatar mang đến một làn gió hoàn toàn khác. Không còn là "tay mơ" dễ bị bắt nạt như kỳ World Cup 2022 trên sân nhà, Qatar đã lột xác mạnh mẽ và việc bảo vệ thành công chức vô địch Asian Cup 2023 đã tiếp thêm cho họ một sự kiêu hãnh to lớn. Họ bước vào giải đấu lần này với tâm thế khẳng định quyền lực của bóng đá châu Á trên bản đồ bóng đá thế giới.

Về phía Bosnia & Herzegovina, dù có thể bị đánh giá thấp hơn đôi chút về mặt danh tiếng, nhưng với thể hình vạm vỡ, cao to và lối đá đặc trưng của vùng Balkan, họ sẵn sàng đóng vai kẻ ngáng đường vĩ đại, dùng sự thực dụng để phá vỡ mọi toan tính chiến thuật của đối phương. Cuộc đua tại bảng B sẽ không có chỗ cho sự khoan nhượng, và đội bóng nào biết phân phối thể lực, chắt chiu điểm số hợp lý nhất mới có thể giành vé tiến vào vòng trong.

Thụy Sỹ: Ứng viên số một cho ngôi đầu

Thụy Sỹ bước vào World Cup 2026 với tư thế của kẻ phá bĩnh thực sự. Họ không phải là một đội bóng rực rỡ với lối đá hoa mỹ, nhưng lại là định nghĩa hoàn hảo nhất cho sự ổn định, tính tổ chức chặt chẽ và sự lỳ lợm mang thương hiệu "Đồng hồ Thụy Sỹ". Việc rơi vào một bảng đấu vắng bóng những đội tuyển nằm trong top 5 thế giới giúp đoàn quân áo đỏ tự tin hướng tới mục tiêu giành vị trí nhất bảng.

Điểm mạnh lớn nhất của Thụy Sỹ nằm ở tính hệ thống chiến thuật cực kỳ nhất quán và một trục dọc vô cùng vững chắc. Ở mặt trận phòng ngự, Manuel Akanji là một trong những trung vệ toàn diện và thông minh nhất thế giới hiện nay. Khu trung tuyến vẫn là lãnh địa của Granit Xhaka, người đội trưởng mẫu mực với khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu xuất chúng.

Những đường chuyền xuyên tuyến sắc lẹm và khả năng cầm nhịp của Xhaka là chìa khóa để Thụy Sỹ hóa giải những lối chơi pressing tốc độ. Trên hàng công, những cái tên giàu tốc độ và kỹ thuật như Dan Ndoye hay Ruben Vargas sẽ mang đến các phương án đánh biên cực kỳ biến ảo.

Dẫu vậy, bài toán cố hữu của Thụy Sỹ bao năm qua vẫn nằm ở vị trí số 9. Họ thường gặp khó khăn và bế tắc trong việc xuyên phá những hàng phòng ngự thi đấu lùi sâu, đổ bê tông tầng tầng lớp lớp. Nếu không thể cải thiện sự sắc bén trong khâu dứt điểm, Thụy Sỹ rất dễ rơi vào bẫy của những đối thủ chủ trương cầu hòa.

​Cơ hội đi tiếp: Rất cao Mục tiêu hợp lý: Ngôi đầu bảng Rủi ro lớn nhất: Sự bế tắc trong khâu dứt điểm

Nếu Thụy Sỹ là ứng viên số một nhờ kinh nghiệm, thì Canada chính là ẩn số tại bảng B. Rút kinh nghiệm từ sự non nớt tại kỳ World Cup 2022, "Thế hệ vàng" của bóng đá Canada giờ đây đã trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm hơn và sẵn sàng bung tỏa sức mạnh đáng sợ nhất trên thảm cỏ quê hương mình.

Vũ khí mang tính sát thương cao nhất của Canada chính là tốc độ kinh hoàng trong những pha chuyển đổi trạng thái. Alphonso Davies - niềm tự hào của bóng đá Bắc Mỹ - vẫn là ngôi sao sáng giá nhất, mang đến những pha bứt tốc xé gió bên hành lang cánh, biến mọi nỗ lực theo kèm của hậu vệ đối phương thành vô nghĩa.

Phía trên, tiền đạo Jonathan David đang ở độ chín của sự nghiệp, sở hữu bộ kỹ năng săn bàn toàn diện, độ nhạy bén trong vòng cấm và khả năng phối hợp tác chiến cực tốt. Lối chơi pressing cường độ cao mà Canada áp dụng sẽ là một liều thuốc thử liều cao cho bất kỳ hàng thủ nào.

Sự cổ vũ cuồng nhiệt từ cầu thủ thứ 12 trên các khán đài rực sắc đỏ sẽ là "doping tinh thần" đưa Canada bay cao. Trận đấu then chốt định đoạt số phận của họ chắc chắn sẽ là cuộc đối đầu trực tiếp với Thụy Sỹ. Nếu có được kết quả tích cực, con đường đi tiếp sẽ thênh thang mở ra.

​Cơ hội đi tiếp: Cao Mục tiêu hợp lý: Cạnh tranh vị trí nhất hoặc nhì bảng Rủi ro lớn nhất: Áp lực khổng lồ từ kỳ vọng của khán giả nhà có thể khiến đôi chân của các cầu thủ bị cóng ở những thời khắc sinh tử.

Qatar bước tới World Cup 2026 với vị thế hoàn toàn mới. Không còn những đôi chân run rẩy của kỳ World Cup 2022, đội tuyển Tây Á nay đã là những nhà đương kim vô địch của bóng đá châu Á, mang trong mình tinh thần chiến đấu của những người đã vượt qua muôn vàn áp lực. 2 chức vô địch Asian Cup liên tiếp (2019, 2023) là minh chứng rõ ràng nhất cho sự phát triển có hệ thống và bền vững của nền bóng đá nước này.

Sức mạnh của Qatar nằm ở sự ăn ý đến mức hoàn hảo của một tập thể đã thi đấu cùng nhau từ các tuyến trẻ. Họ ưa chuộng lối đá kiểm soát, ban bật nhỏ, luân chuyển bóng nhanh và khai thác cực tốt các khoảng trống hẹp.

Bộ đôi Akram Afif và Almoez Ali tiếp tục là niềm hy vọng số một trên hàng công. Đặc biệt là Afif, với kỹ thuật cá nhân điêu luyện, khả năng rê dắt lắt léo và óc sáng tạo tuyệt vời, anh chính là "trái tim" trong mọi đợt lên bóng. Sự ăn ý của bộ đôi này có thể xé toạc bất kỳ hàng phòng ngự nào thiếu tập trung.

Tuy nhiên, bước ra sân chơi toàn cầu, hạn chế về mặt thể hình và sức mạnh tranh chấp tay đôi vẫn là rào cản lớn đối với đại diện vùng Vịnh. Đối mặt với lối đá vây ráp sức mạnh của Canada hay những pha không chiến của Bosnia, Qatar sẽ cần phải thể hiện sự thông minh trong việc giữ cự ly đội hình để tránh bị cuốn vào lối chơi đua thể lực đối phương.

​Cơ hội đi tiếp: Trung bình Mục tiêu hợp lý: Cạnh tranh quyết liệt cho vị trí thứ 2 hoặc suất dành cho đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Rủi ro lớn nhất: Sự chênh lệch về mặt thể chất, dễ bị tổn thương trong các pha không chiến và tranh chấp tay đôi

Bosnia & Herzegovina tuyệt đối không phải là cái tên để các đối thủ khác có thể xem nhẹ. Dù không có một thế hệ hào nhoáng như trong quá khứ, nhưng tố chất kiên cường, lỳ lợm và tinh thần chiến binh mang đậm phong cách bóng đá Đông Âu vẫn luôn chảy trong huyết quản của đội tuyển này. Họ là một "khối đá tảng" thực sự tại vòng bảng World Cup.

Chiến thuật của Bosnia thường được xây dựng trên một nền tảng phòng ngự nhiều lớp, kỷ luật thép và cực kỳ thực dụng. Với những cầu thủ phòng ngự có thể hình khổng lồ như Anel Ahmedhodzic, họ xây dựng một "bức tường thành" rất khó bị xuyên phá bằng bóng bổng.

Đội bóng Balkan luôn biết cách ru ngủ đối phương, lùi sâu đội hình chịu trận trước khi tung ra nhát kiếm quyết định bằng những pha phản công chớp nhoáng hoặc các tình huống cố định mang tính sát thương cao. Tiền đạo chủ lực Edin Dzeko với khả năng tỳ đè, càn lướt và dứt điểm đa dạng sẽ là mũi nhọn buộc các hàng thủ đối phương phải đặc biệt dè chừng.

Nhiệm vụ của Bosnia tại bảng B là rất rõ ràng: cố gắng không để thua trước Thụy Sỹ hay Canada, và tìm cách giải quyết Qatar để tích lũy điểm số. Bất cứ sự nôn nóng nào trong việc dâng đội hình lên tấn công đều đi ngược lại với triết lý của họ và có thể dẫn tới những đòn hồi mã thương chí mạng.

​Cơ hội đi tiếp: Trung bình Mục tiêu hợp lý: Giành vị trí thứ 2 hoặc 3 Rủi ro lớn nhất: Lối đá thiếu tính đột biến, nghèo nàn trong ý tưởng tổ chức áp đặt lối chơi

​