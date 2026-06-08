Đường đến World Cup 2026 của Bỉ: Quỷ đỏ tươi mới

TPO - Đường đến World Cup 2026 của Bỉ: Cơ hội, lực lượng, lịch thi đấu. Khi kỷ nguyên hào hùng của "Thế hệ vàng" với những Eden Hazard, Toby Alderweireld hay Jan Vertonghen dần lùi vào dĩ vãng, đội tuyển Bỉ bước vào chiến dịch World Cup 2026 tại Bắc Mỹ với một vị thế hoàn toàn mới. Quỷ đỏ giờ là sự hòa trộn giữa những cựu binh hiếm hoi còn sót lại và lực lượng tài năng trẻ.

Tiêu chí

Thông tin chi tiết

Vị trí trên BXH FIFA

9

Liên đoàn trực thuộc

UEFA (Châu Âu)

HLV trưởng

Rudi Garcia

Đội trưởng

Kevin De Bruyne

Số lần dự World Cup

15 lần

Thành tích tốt nhất

Hạng ba (2018)

Thành tích World Cup gần nhất

Vòng bảng (2022)

Cách giành vé dự VCK

Nhất bảng tại vòng loại khu vực châu Âu

Ngôi sao đáng chú ý

Kevin De Bruyne, Jeremy Doku

Mục tiêu thực tế tại World Cup 2026

Bán kết



Hành trình tiến tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2026 của đội tuyển Bỉ là một minh chứng rõ nét cho bản lĩnh của một ông lớn biết cách vượt qua giông bão. Sau kỳ World Cup 2022 thảm họa trên đất Qatar cùng những rạn nứt nội bộ sâu sắc, chiếc ghế HLV được giao lại cho Rudi Garcia với nhiệm vụ đập đi xây lại một tập thể đang trên đà rệu rã.

Không mất nhiều thời gian, chiến lược gia này đã tạo nên một bước ngoặt mang tính lịch sử khi mạnh dạn gạt bỏ những công thần không còn động lực, thiết lập kỷ luật phòng thay đồ và trao cơ hội cho dòng máu trẻ.

Tại vòng loại khu vực châu Âu, Bỉ đã thể hiện một bộ mặt vô cùng thanh thoát và áp đảo. Dù rơi vào bảng đấu có những đối thủ cạnh tranh khó chịu, Quỷ Đỏ vẫn băng băng về đích với chuỗi trận bất bại đầy ấn tượng.

Bước ngoặt lớn nhất nằm ở giai đoạn lượt về năm 2025, khi nhạc trưởng Kevin De Bruyne trở lại sau chấn thương, kết hợp ăn ý với dàn sao trẻ để đè bẹp các đối thủ trực tiếp, giúp Bỉ giành tấm vé chính thức tới Bắc Mỹ sớm trước hai lượt đấu với tư cách là một trong những đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất vòng loại.

Lối chơi của đội tuyển Bỉ đã hoàn toàn rũ bỏ sự chậm rãi, thiên về kiểm soát bóng của triết lý cũ để chuyển mình thành một cỗ máy tấn công trực diện ở cường độ cực cao. Hệ thống chiến thuật ưa thích được vận hành trơn tru là sơ đồ 4-3-3 hoặc 4-2-3-1 linh hoạt, đề cao sự cân bằng cấu trúc và khả năng vây ráp tầm cao ngay khi mất quyền kiểm soát bóng.

Cách triển khai bóng của Quỷ đỏ bắt đầu một cách điềm tĩnh từ tuyến dưới thông qua sự cơ động của cặp trung vệ phối hợp cùng các tiền vệ mỏ neo, trước khi tạo ra những nhát dao chí mạng bằng tốc độ chuyển trạng thái nhanh đến chóng mặt. Ngay khi đoạt được bóng bên phần sân nhà, trục tiền vệ trung tâm lập tức luân chuyển bóng thật nhanh theo trục dọc hoặc mở ra hai hành lang cánh, nơi sở hữu những "mũi khoan" có tốc độ xé gió như Doku hay Johan Bakayoko.

Vai trò của hai biên dưới thời Tedesco được đẩy lên một tầm cao mới khi các cầu thủ chạy cánh được khuyến khích bám biên dạt rộng để cô lập hậu vệ đối phương, thực hiện các pha đột phá trực diện nách trung lộ trước khi tung ra các đường căng ngang tầm thấp cực kỳ khó chịu.

Ở khu vực trung tuyến, khả năng kiểm soát và bóp nghẹt đối thủ phụ thuộc lớn vào sự càn lướt của Amadou Onana, người dọn dẹp mọi chướng ngại vật để giải phóng không gian cho kiến trúc sư trưởng Kevin De Bruyne tự do định đoạt trận đấu bằng nhãn quan thiên tài. Tất cả những yếu tố đó tổng hòa lại thành bài đánh chủ lực vô cùng biến ảo của Bỉ, giúp họ tự tin tiến sâu ở World Cup 2026.

Kevin De Bruyne: Người đội trưởng, bộ não thiên tài và là linh hồn không thể thay thế của đội bóng. Khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu, nhãn quan chiến thuật mang tầm vũ trụ và những đường chuyền dọn cỗ có độ chuẩn xác đến từng milimét của De Bruyne chính là chìa khóa mở ra mọi chiến thắng cho Quỷ Đỏ.

Thibaut Courtois: Thủ môn của Real Madrid vẫn là điểm tựa chắc chắn nơi khung gỗ. Trong bối cảnh Bỉ tấn công mạnh hơn phòng thủ, Courtois nhiều khả năng sẽ phải trổ tài nghệ nhiều lần ở World Cup 2026.

Các pha "khoan phá" từ biên sẽ dựa chủ yếu vào Doku

Jeremy Doku: "Cơn lốc đường biên" thuộc biên chế Man City chính là vũ khí đột biến nguy hiểm nhất của Bỉ. Khả năng đi bóng lắt léo, tăng tốc chóng mặt trong không gian hẹp của Doku có thể phá tan mọi hệ thống phòng ngự kiên cố nhất thế giới.

Sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm: Bộ khung cốt lõi giàu bản lĩnh kết hợp cùng khát khao của dàn sao trẻ đang ở độ chín giúp Bỉ sở hữu một tập thể vô cùng giàu năng lượng.

Tốc độ tấn công biên hủy diệt: Sở hữu những cầu thủ chạy cánh hàng đầu thế giới giúp Bỉ luôn chủ động trong các phương án xuyên phá hành lang cánh đối phương.

Bản lĩnh của các siêu sao: Những khoảnh khắc thiên tài của De Bruyne hay sự bén nhạy của Doku luôn là cứu cánh giúp họ giải quyết các trận đấu bế tắc. Có thể nói, Bỉ sẽ phải dựa vào những cầu thủ xuất sắc của mình ở rất nhiều thời điểm tại World Cup 2026 vì đội hình của họ không còn đồng đều như xưa.

Điểm yếu và dấu hỏi

Sự non nớt của hàng phòng ngự: Sau khi các công thần giải nghệ, cặp trung vệ trẻ của Bỉ dù tiến bộ nhanh nhưng vẫn đôi lúc bộc lộ sai lầm vị trí khi gặp áp lực dồn dập từ các tiền đạo đẳng cấp.

Hội chứng phụ thuộc De Bruyne: Lối chơi của Bỉ vẫn bị ảnh hưởng nặng nề bởi phong độ của tiền vệ mang áo số 7; nếu anh bị phong tỏa hoặc quá tải, cỗ máy tấn công sẽ giảm đi một nửa sức mạnh.

Bản lĩnh trong trận cầu sinh tử: Quỷ đỏ cần phải chứng minh họ đã thực sự rũ bỏ tâm lý yếu đuối ở các vòng knock-out của những giải đấu lớn trước đây.

Lịch thi đấu vòng bảng của Bỉ

15/06/2026: Bỉ vs Ai Cập (Sân Seattle)

21/06/2026: Bỉ vs Iran (Sân Los Angeles)

26/06/2026: New Zealand vs Bỉ (Sân BC Place Vancouver)

Cơ hội đi tiếp và mục tiêu thực tế

Bỉ đối mặt với một cục diện tương đối gai góc nhưng hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của họ. Trong khi New Zealand bị đánh giá thấp nhất thì Colombia ngẫu hứng và một Morocco kiên cường (đối thủ từng gieo sầu cho họ năm 2022) chính là những bài kiểm tra hạng nặng cho tham vọng của thầy trò HLV Tedesco. Tuy nhiên, xét về chất lượng nhân sự vượt trội, tấm vé đi tiếp vào vòng knock-out với vị trí nhất bảng hoàn toàn là mục tiêu tối thượng của đại diện châu Âu.

Mục tiêu thực tế của đội tuyển Bỉ tại ngày hội bóng đá năm nay là tiến vào vòng Tứ kết để làm bệ phóng tinh thần cho thế hệ mới. Với một lối chơi rực lửa, không còn bị đè nặng bởi danh xưng "thế hệ vàng" hụt hơi, Bỉ sẵn sàng đóng vai kẻ thách thức vĩ đại, tiến sâu vào giải đấu và cống hiến những trận cầu mãn nhãn nhất cho người hâm mộ.