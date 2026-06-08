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Thể thao

Tây Ban Nha trên đôi vai của Lamine Yamal

Khanh Kiều

TPO - Mặc dù mới chỉ 18 tuổi, Lamine Yamal sẽ lãnh trọng trách gánh vác đội tuyển Tây Ban Nha đến với đỉnh vinh quang tại World Cup 2026.

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Yamal ăn mừng danh hiệu La Liga thứ 2 liên tiếp.

Lamine Yamal nhận được muôn vàn lời ca ngợi sau những thành công vang dội cùng Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha trong vài năm vừa qua. Anh cũng thu hút sự chú ý ở những sự việc bên ngoài sân cỏ. Yamal từng gây chú ý khi vẫy cờ Palestine trong lễ ăn mừng chức vô địch La Liga 2025/2026. Ngôi sao này cũng bị chỉ trích sau khi thuê những người mắc chứng lùn làm người biểu diễn cho bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18 xa hoa.

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Yamal vẫy cờ Palestine.

Vài tuần trước, Yamal khiến những người hâm mộ Tây Ban Nha lo "sốt vó" khi dính chấn thương trước thềm sự kiện bóng đá lớn nhất thế giới. Nhưng cuối cùng thì Yamal đã hồi phục chấn thương và sẽ có lần đầu tiên góp mặt tại World Cup. "Thời điểm tỏa sáng đã đến," Yamal nói trong một cuộc phỏng vấn với liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha sau khi đội hình tham dự World Cup 2026 của Tây Ban Nha được công bố vào ngày 25/5.

Tuần trước, HLV Luis De la Fuente nói rằng Yamal nhiều khả năng sẽ sẵn sàng ra sân ngay từ trận đấu đầu tiên của Tây Ban Nha tại giải đấu. Ông cũng kêu gọi mọi người "thận trọng" trong việc đặt kỳ vọng dành cho Yamal: "Cậu ấy mới 18 tuổi, nhưng đã rất trưởng thành. Tất cả chúng ta thậm chí chưa thể hình dung hết tiềm năng của cậu ấy. Chúng ta phải cho cậu ấy thời gian cần thiết vì vừa mới bình phục sau chấn thương.

Tôi hy vọng Lamine sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ và không đặt thêm bất kỳ áp lực nào. Chúng tôi biết truyền thông đang tập trung vào Lamine, người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới đang dõi theo cậu ấy, và rõ ràng ở Tây Ban Nha cậu ấy đã là một hình mẫu. Chúng tôi sẽ cung cấp cho cậu ấy mọi thứ cần thiết để phát triển và thi đấu với sự tự tin.”

Yamal cho biết anh đã quen với áp lực đặt lên mình, khi có một thời gian dài thi đấu ở môi trường bóng đá đỉnh cao tại Tây Ban Nha . Anh ra mắt Barcelona khi mới 15 tuổi, trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân ở La Liga cho câu lạc bộ xứ Catalan. Cầu thủ của Barcelona thể hiện tài năng phi thường, trở thành "đầu tàu" của đội bóng trong hai mùa giải gần nhất.

Yamal chia sẻ: "Trong tâm trí tôi, tôi có cảm giác như thể đã chơi bóng đá đỉnh cao 10 năm rồi, nhưng thực tế mới chỉ có ba năm. Thật điên rồ khi đến bây giờ tôi được góp mặt tại World Cup". Tài năng xuất chúng của Yamal giúp anh cũng nhanh chóng được gọi vào đội tuyển quốc gia. Yamal có trận đấu ra mắt khi mới 16 tuổi vào năm 2023, trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân và ghi bàn cho Tây Ban Nha. Một năm sau, Yamal trở thành cầu thủ trẻ nhất tham dự EURO và giành chức vô địch, đồng thời được vinh danh là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu.

Áo đấu của Yamal là mặt hàng bán chạy nhất ở Tây Ban Nha và được cho là một trong những mặt hàng được săn đón nhất trên toàn thế giới. Tất cả mọi ánh mắt sẽ lại đổ dồn vào Yamal tại World Cup 2026, khi anh là "đầu tàu" của La Roja. Tây Ban Nha chưa từng vượt qua vòng 16 đội tại World Cup kể từ lần vô địch duy nhất vào năm 2010.

Yamal chia sẻ rằng anh đang háo hức bắt đầu hành trình chinh phục vinh quang của Tây Ban Nha. Anh nói: "Tôi đã mơ về việc nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup 1000 lần trong phòng ngủ. Kể từ khi EURO 2024 khép lại, tất cả thành viên của đội tuyển đều đã nghĩ về ngày này, và tất cả chúng tôi đều rất hào hứng. Chúng tôi sẽ bước vào giải đấu với tư cách là nhà vô địch châu Âu và chúng tôi sẽ cống hiến hết sức mình".

"Bò tót" mở màn chiến dịch vòng bảng bằng trận đấu với Cape Verde vào 15/6 tại Atlanta. Sau đó, họ sẽ đối đầu với Saudi Arabia vào 21/6 tại Atlanta và Uruguay vào ngày 26/6 tại Guadalajara, Mexico.

Khanh Kiều
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