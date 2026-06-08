Nelly Korda đăng quang US Women’s Open, giành major thứ hai liên tiếp

TPO - Nelly Korda phải chờ đến cú gạt cuối cùng ở hố 18 để lần đầu tiên chạm tay vào danh hiệu US Women’s Open. Chiến thắng tại Riviera Country Club giúp tay golf nữ số 1 thế giới giành major thứ hai liên tiếp và tiếp tục khẳng định mùa giải thống trị của mình.

Dù đang trải qua một trong những mùa giải ấn tượng nhất lịch sử golf nữ hiện đại, Nelly Korda vẫn không có một hành trình dễ dàng tại US Women’s Open lần thứ 81. Trên sân Riviera Country Club danh tiếng ở Los Angeles, chức vô địch chỉ thực sự thuộc về cô sau cú gạt dài 2,5 feet ở hố 18.

Đó là khoảnh khắc khiến tất cả đều phải nín thở. Bóng chạm mép trái miệng hố, lăn gần nửa vòng quanh thành hố trước khi rơi xuống trong tiếng reo hò vỡ òa của khán giả. Korda đưa tay che miệng, vừa kinh ngạc vừa bật cười trước sự kịch tính quen thuộc của golf.

“Chiến thắng càng ngọt ngào hơn, nhất là với ‘vòng xoáy kem’ ở hố cuối cùng", Korda vui vẻ chia sẻ sau khi hoàn tất vòng đấu cuối 69 gậy.

Với tổng điểm 276 gậy (-8), Korda vượt qua Charley Hull và Gaby Lopez đúng một gậy để giành danh hiệu US Women’s Open đầu tiên trong sự nghiệp. Đây cũng là major thứ 4 của cô, đồng thời là major thứ 2 liên tiếp sau chức vô địch Chevron Championship 2026 hồi tháng 4.

Nhưng chiến thắng này khác hẳn màn áp đảo tại Chevron Championship 2026. Korda từng kém nhóm dẫn đầu tới 7 gậy sau vòng mở màn 73 gậy, trước khi bứt phá bằng hai vòng 67 gậy liên tiếp để chia sẻ ngôi đầu trước ngày chung kết. Ở vòng cuối, cô liên tục bị đặt dưới sức ép trong điều kiện gió mạnh, khi có tới bảy tay golf cạnh tranh chức vô địch trong khoảng cách rất sít sao.

Điểm khác biệt nằm ở sự lì lợm. Trong số các golfer dẫn đầu, Korda là người duy nhất không mắc bogey nào ở chín hố cuối. Cú birdie quan trọng ở hố 17 giúp cô vượt lên khỏi nhóm đồng dẫn đầu với Hull, Lopez và In Gee Chun, trước khi giành chức vô địch nghẹt thở ở hố 18.

“Tôi có rất nhiều cảm xúc đan xen. Giấc mơ đã trở thành hiện thực. Tôi đã mơ về khoảnh khắc này từ khi còn là một cô bé", Korda chia sẻ.

Tay golf 27 tuổi thừa nhận cú birdie ở hố 17 mới là khoảnh khắc đáng nhớ nhất. “Tôi không thường ăn mừng bằng những cú đấm tay, nhưng cuối tuần này tôi đã làm vậy. Tôi tung cả hai nắm đấm lên ở hố 17 vì biết cú gạt đó có ý nghĩa như thế nào", cô nói.

Charley Hull thêm một lần lỡ hẹn với danh hiệu major đầu tiên khi cán đích đồng hạng Nhì với tổng điểm (-7). Tay golf người Anh từng chật vật vượt cắt sau hai vòng đầu, nhưng bứt phá mạnh mẽ với các vòng 65 và 67 gậy. Đây là lần thứ năm Hull về nhì tại một giải major.

Gaby Lopez cũng có cơ hội lớn nhưng không thể tận dụng ở thời điểm quyết định.

Trong khi đó, In Gee Chun kết thúc giải ở mức -6, còn Sei Young Kim khép lại vòng cuối với 72 gậy và tổng điểm -5.

Với chiến thắng này, Korda nhận 2,5 triệu USD từ quỹ thưởng kỷ lục 12,5 triệu USD của giải. Cô cũng trở thành nữ golfer Mỹ trẻ nhất kể từ Mickey Wright sở hữu 4 danh hiệu major, đồng thời tiến rất gần tới Career Grand Slam khi chỉ còn thiếu chức vô địch tại Evian Championship hoặc Women's British Open.

“Tất nhiên tôi từng có những nghi ngờ. Ngay giữa vòng đấu hôm nay tôi còn tự hỏi: Liệu mình có bao giờ vô địch giải này không?. Tôi không biết có phải vừa trút bỏ một gánh nặng hay không, nhưng tôi cực kỳ tự hào về tinh thần chiến đấu của mình trong tuần này", Korda nói.

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