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Thể thao

Số phận của 'Nữ CĐV nóng bỏng nhất World Cup 2018': Nổi tiếng chớp nhoáng rồi biến mất bí ẩn

Đặng Lai

TPO - 8 năm về trước, Người hâm mộ từng bàn tán xôn xao cái tên Natalya Nemchinova. Cô được gọi là CĐV nóng bỏng nhất World Cup. Nhưng đằng sau những lời ca tụng ấy là vô số tranh cãi liên quan tới cô gái người Nga...

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Natalya từng gây ấn tượng ở World Cup 2018

Tại kỳ World Cup 2018 tổ chức ở Nga, giữa bầu không khí cuồng nhiệt của các trận cầu đỉnh cao, một cô gái người bản địa đã bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên toàn cầu. Đó là Natalya Nemchinova, người được giới báo chí và cộng đồng mạng quốc tế ưu ái trao tặng danh hiệu "Nữ cổ động viên nóng bỏng nhất World Cup".

Mọi chuyện bắt đầu từ trận khai mạc giữa Nga và Saudi Arabia tại sân Luzhniki. Vô tình lọt vào ống kính camera của sân vận động, hình ảnh cô gái tóc vàng rạng rỡ, mặc chiếc áo crop-top trắng in chữ "Russia" quyến rũ và vẫy lá quốc kỳ đã nhanh chóng gây bão trên toàn thế giới.

Natalya ngay lập tức trở thành một hiện tượng mạng, được ví như một biểu tượng nhan sắc mang lại may mắn cho đội chủ nhà. Thế nhưng, ánh hào quang đến quá nhanh ấy lại chính là khởi đầu cho một chuỗi những ngày tháng đáng quên.

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Chỉ vài ngày sau khi nổi tiếng, sức mạnh của cộng đồng mạng đã đào bới lại toàn bộ quá khứ của cô và phanh phui một bí mật động trời. Cư dân mạng lan truyền hàng loạt bằng chứng cho thấy "nữ thần" trên khán đài dường như là một diễn viên phim cấp ba.

Những hình ảnh và video nhạy cảm của cô bị phát tán rộng rãi. Người ta phát hiện ra cô từng xuất hiện trên các trang web người lớn dưới nhiều nghệ danh khác nhau. Sự thật này lập tức tạo ra một cú sốc lớn, biến cô từ một "nàng thơ" được tung hô thành tâm điểm của sự giễu cợt.

Đứng trước bão dư luận, Natalya Nemchinova trở nên suy sụp. Cô đã phải lên tiếng trong nước mắt, kịch liệt phủ nhận việc mình là một ngôi sao phim cấp ba chuyên nghiệp. Nữ CĐV giải thích rằng những đoạn video nhạy cảm bị rò rỉ thực chất là hành động trả thù đê hèn của một người bạn trai cũ sau khi hai người chia tay hòng bôi nhọ danh dự của cô.

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Cô ấy khẳng định: “Khi chúng tôi chia tay, anh ta đã trả đũa tôi. Anh ta đã tải một đoạn video quay tại nhà lên mạng và mọi chuyện bắt đầu từ đó". Tuy nhiên, bất chấp những lời thanh minh đau khổ, sự tò mò và thói quen soi mói của truyền thông vẫn không buông tha cô.

Quá mệt mỏi và tổn thương trước áp lực khổng lồ từ dư luận, Natalya đã chọn cách "bốc hơi" một cách bí ẩn ngay sau khi sức nóng của World Cup khép lại. Báo chí phương Tây sau này vẫn thường giật tít về việc cô "biến mất đầy bí ẩn sau khi bị lộ bí mật nhạy cảm", nhưng thực tế, Natalya chỉ đang cố gắng tìm lại sự bình yên. Cô quay trở lại công việc làm người mẫu tự do tại quê nhà và chọn một cuộc sống khép kín hơn.

Đặng Lai
#Natalya Nemchinova #World Cup 2018 #cổ động viên #scandal #bóng đá #World Cup 2026 #tin tức World Cup

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