Nhận định Peru vs Tây Ban Nha, 09h00 ngày 9/6: Bò tót sửa sai

TPO - Nhận định bóng đá Peru vs Tây Ban Nha, World Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đội tuyển đã nhận không ít chỉ trích sau trận hòa Iraq 1-1. Gặp Peru là cơ hội để họ sửa sai.

Tây Ban Nha bước vào trận đấu này với chuỗi thành tích khá ấn tượng - bất bại trong 9 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch châu Âu lại vừa trải qua một trận hòa tẻ nhạt và gây nhiều thất vọng trước đội tuyển Iraq vốn bị đánh giá yếu hơn nhiều, nếu không muốn nói là lót đường ở World Cup 2026.

Màn trình diễn bế tắc, thiếu tính đột biến trước một đối thủ thi đấu lùi sâu đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho La Roja. Hồi chuông cảnh báo đầu tiên là sự bế tắc trong các pha phối hợp. Ngoài pha solo từ giữa sân ghi bàn của Ferran Torres, Tây Ban Nha tạo ra rất ít tình huống ban bật hiệu quả. Dường như khoảng trống mà Lamine Yamal để lại vẫn chưa có ai khỏa lấp.

Hồi chuông thứ 2 là sự uể oải của cả đội hình. Các thành viên La Roja dường như chưa “nóng máy” sau một mùa giải bị vắt kiệt thể lực. Sáng 9/6, đội tuyển này có cơ hội sửa sai bằng trận gặp Peru. Chắc chắn họ sẽ khao khát giành một chiến thắng thuyết phục trước đại diện Nam Mỹ để lấy lại đà tâm lý và sự tự tin.

Với tính chất giao hữu, nhiều khả năng Tây Ban Nha sẽ thử nghiệm nhiều phương án chiến thuật và nhân sự. Tiền đạo Broja Iglesias có thể đá cao nhất. Hỗ trợ cho tiền đạo này là một tuyến giữa vô cùng hùng hậu và sáng tạo với những cái tên xuất chúng như Gavi, Olmo hay Pedri. Mục tiêu tối thượng của La Roja chắc chắn là cầm trịch thế trận, kiểm soát quả bóng và tạo ra sức ép nghẹt thở ngay từ những phút đầu tiên.

Peru dưới bàn tay dẫn dắt của HLV Mano Menezes đang mang đến một vài tín hiệu tích cực sau chiến thắng quả cảm 2-1 trước Haiti, trận đấu mà họ đã chơi bùng nổ trong hiệp hai. Dù vậy, phong độ tổng thể của đội tuyển này vẫn rất phập phù. Họ chỉ giành được 2 chiến thắng trong 5 trận đấu gần nhất, còn lại là những kết quả hòa và thua bộc lộ nhiều điểm yếu trong hệ thống phòng ngự.

Thực ra với một trong những đội tuyển yếu nhất Nam Mỹ thì kết quả vừa qua của Peru là không quá bất ngờ. Đội hình của họ thiếu ngôi sao, lại thiếu chất kết dính. Khả năng xây dựng hệ thống phòng thủ của Peru cũng chỉ ở mức trung bình, khiến họ không giữ sạch lưới trận nào ở 3 lần ra sân vừa qua. Nhìn xa ra thì 9 trận gần đây Peru chỉ thắng 2, thua 4.

Thống kê lịch sử cũng đang quay lưng hoàn toàn với đại diện Nam Mỹ khi họ đã nhận thất bại trong cả 3 lần chạm trán Tây Ban Nha trước đây và trận nào cũng thua ít nhất 2 bàn. Với một “quân xanh” như thế, Bò tót đủ khả năng giành chiến thắng cách biệt để lấy lại tinh thần và làm nóng đội hình để bước vào chiến dịch World Cup 2026.